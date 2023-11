Donyell Malen está en la lista de Klopp para el verano de Liverpool

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Donyell Malen está en la lista de Klopp para reforzar al Liverpool.

Un rumor que lleva meses

Ya desde el verano pasado, el extremo de Borussia Dortmund ha sido vinculado con el club de Anfield. Como ya es habitual en Klopp, una de las ligas que más sigue de cerca es la Bundesliga y era lógico que un jugador que estuvo en el equipo que estuvo a un punto de salir campeón, no se le escape.

Además de ello, su velocidad y su explosividad son muy adaptables al estilo de juego del entrenador exBorussia Dortmund. Sin embargo, la idea de BVB en el verano pasado no era desprenderse de sus servicios porque en el segundo semestre fue clave en la gran remontada que no alcanzó para llevarse la Meisterschale a sus vitrinas.

¿Malen llegará a Liverpool?

Según información de SportBild, el conjunto Red todavía tendría en carpeta al neerlandés. Sin embargo, es posible que la mirada de los alemanes haya cambiado con respecto a su jugador. Este inicio de temporada estuvo muy lejos de las expectativas. Y cuando decimos expectativas nos referimos a lo que hizo la campaña pasada.

Hoy por hoy, su titularidad está lejos de ser indiscutida. Si bien arrancó como titular en Champions League ante Milan, su nivel fue muy flojo. Es por ello que fue reemplazado por Karim Adeyemi, que arrancó peor que él aún. Veremos si esta vez deciden hacerse de unos millones ante la irregularidad del jugador.