Donyell Malen se pierde el partido contra Bayer Leverkusen

En las últimas horas, Borussia Dortmund hizo oficial su lista para el partido contra Bayer Leverkusen y Malen no está presente.

Malen no estará para el partido ante Bayer Leverkusen

No cabe ninguna duda de que lo que hay por detrás del estado físico del neerlandés solo lo sabe él y el club. Ya desde el parón de selecciones en marzo volvió tocado y tuvo que perderse los partidos claves ante Stuttgart y la ida ante Atlético Madrid. Luego pudo retornar ante Borussia Mönchengladbach, pero nuevamente habría salido tocado

Y esto se debe a que la vuelta contra Atlético Madrid no la ha podido jugar y ahora tampoco estará ante Las Aspirinas, partido trascendental para conseguir el cuarto puesto que les dé boleto a UEFA Champions League. Aún no hay parte médico y todavía no se sabe si no juega por ello o porque lo quieren al 100% contra PSG en las semifinales por la Orejona.

Más allá de lo mencionado, la baja de Malen es sensible para ellos. Es el goleador del equipo y un jugador muy importante en el ataque, por lo que, a la hora de recibir al vigente campeón invicto, su ausencia se sentirá.

La lista de Borussia Dortmund

Gregor Kobel, Alexander Meyer, Mats Hummels, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Julian Ryerson, Marius Wolf, Emre Can, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Salih Özcan, Kjell-Arik Wätjen, Julian Brandt, Marco Reus, Jadon Sancho, Jamie Bynoe-Gittens, Julien Duranville, Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko.