¿Dortmund inicia la operación «retorno de Klopp»?

Tras el anuncio de salida de Jürgen Klopp de Liverpool, todo el mundo se pregunta si Borussia Dortmund querrá traerlo nuevamente.

Hace unas horas, el entrenador Red comunicó a partir de un vídeo que su estancia en Anfield llegaría a su fin. Sin dudas, fue algo totalmente inesperado, pero teniendo en cuenta que lleva ocho años y medio, lo que a fin de temporada serán 9, todo toma sentido. Klopp en el mismo dejó muy claro que ama todo sobre el club, pero dio a conocer la verdadera razón.

«Es como que me estoy quedando sin energía. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez, una y otra vez.»

Al parecer, las primeras dudas en el excelentísimo entrenador teutón aparecieron cuando tocó planificar la próxima temporada. Allí es cuando él cuenta que ya no está seguro de estar como entrenador de Liverpoool.

«Cuando nos sentamos juntos y hablamos sobre posibles nuevos fichajes, el próximo campo de entrenamiento de verano y la pregunta de hacia dónde íbamos, me vino el pensamiento: ‘Entonces ya no estoy seguro de estar aquí’, y eso me sorprendió.»