Eintracht Frankfurt y el mercado de invierno ¿perfecto?

En un mercado invernal muy movido en la Bundesliga y en el que la mayoría de los equipos han tenido bastante actividad, sobre todo los de la zona alta, hay un equipo que ha destacado por encima de los demás y es Eintracht Frankfurt. Las Águilas, tanto en el apartado de entradas como en el de salidas, han estado muy activas y por la calidad de las incorporaciones no es descabellada la pregunta: ¿Es un mercado perfecto? Lo analizamos.

Eintracht había detectado bien los problemas y encontró mejores soluciones

Uno de los grandes problemas que tuvieron en Frankfurt desde el cierre de la ventana de verano era cómo formar la delantera, después de la marcha de Randal Kolo Muani en el Deadline Day, y a eso se le sumaron las bajas de Skhiri, Marmoush a Chaïbi por la Copa África. Por ello, la meta era reforzar del mediocampo hacia arriba todo lo posible y Markus Krösche, director deportivo, dio con jugadores que no sólo pueden dar más profundidad sino también provocar un salto de nivel si rinden bien.

El primero en orden de llegada fue Donny van de Beek, cedido hasta final de temporada con opción de compra. El neerlandés encantó a Europa con la camiseta del Ajax pero muchos factores hicieron de su paso por el Manchester United un fracaso. Y antes de que nadie se adelantara, Eintracht Frankfurt se hizo con él con la esperanza de que, si recupera la confianza y tiene minutos, puede convertirse en indiscutible en el centro del campo.

El siguiente, con la compra y posterior cesión de Nathaniel Brown de vuelta a Nürnberg, fue Sasa Kalajdzic, también a préstamo. Dino Toppmöller consigue con el delantero austriaco esa referencia ofensiva que llevaba meses necesitando su equipo. Kalajdzic conoce muy bien la Bundesliga de su anterior paso con Stuttgart y, si bien tampoco le fue bien en la Premier League por las muchas lesiones que le lastraron, se encuentra en una situación similar a la del centrocampista neerlandés. Ha demostrado que tiene un gran olfato goleador y sólo necesita un plantel que sepa rodearle, ya que en su momento llegó a estar en la mira de Bayern y Dortmund.

Las salidas inteligentes y los últimos fichajes fueron la guinda del mercado

A partir de aquí empieza la operación salidas, que se alargó hasta el último día. Lucas Alario se marchó de forma permanente a Internacional de Porto Alegre y salieron cedidos a diferentes equipos Jakic, Hauge, Ngankam, Aaronson. Ninguno había tenido protagonismo en la primera vuelta y, teniendo en cuenta que los que se marcharon a la Copa África sí contaron con muchos minutos, había que hacer hueco para cuando ellos volvieran porque aún había más fichajes en mente. Así que, en el apartado de ventas, Krösche y su equipo no se durmieron para nada en los laureles.

Con Van de Beek y Kalajdzic podían bajar la persiana satisfechos, pero el Eintracht no se quedó ahí. A falta de una semana para el cierre llegó por 8 millones de euros Jean-Matthéo Bahoya, extremo de 18 años como apuesta a futuro tras su irrupción en la Ligue 2. Y el último día consiguieron su incorporación más deseada. Ya en verano Las Águilas intentaron por todos los medios traer a Hugo Ekitiké de PSG y no salió, pero no cejaron en su empeño y volvieron a intentarlo hasta el final en invierno. Esta vez sí, lo consiguieron. El delantero francés de 21 años también llega cedido con opción de compra y la idea es que pelee la titularidad con Kalajdzic o incluso haga dupla con él.

Tras muchas altas y bajas, la sensación que queda en Eintracht Frankfurt es que la plantilla con la que cierran este mercado de invierno es bastante más completa que aquella con la que lo iniciarion. ¿Es un mercado perfecto? Los resultados lo dirán, aunque de momento han sumado 7 puntos de 9 posibles en este 2024 en Bundesliga. Si consiguen asaltar el Top 4, el trabajo realizado en las oficinas durante este pasado mes será para enmarcar.