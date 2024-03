El árbitro de la Bundesliga, Patrick Ittrich, le salva la vida a Josuha Guilavogui del Mainz 05

El árbitro de la Bundesliga, Patrick Ittrich, salvó la vida de Josuha Guilavogui tras recibir un golpe en el FC Bayern München – Mainz 05.

Los árbitros suelen recibir instrucciones de ​​involucrarse lo menos posible en los partidos de fútbol, salvo que sea absolutamente necesario. Así lo demostró Patrick Ittrich cuando intervino para administrarle primeros auxilios a un Josuha Guilavogui inconsciente en el partido del Mainz ante el FC Bayern.

Habían transcurrido 33 minutos en el Allianz Arena cuando el referí entró en acción. Guilavogui acababa de chocar con la rodilla de su compañero Anthony Caci y quedó inconsciente instantáneamente. Ittrich, policía de profesión, reconoció inmediatamente la gravedad de la situación, al igual que el jugador del Mainz, Nadiem Amiri.

Amiri puso a su compañero en posición de recuperación, pero el francés se había tragado la lengua. El árbitro actuó rápidamente para abrir las vías respiratorias del hombre de 33 años. Así evitó que se asfixiara y la situación pasara a mayores. Guilavogui fue atendido por los médicos de club, antes de que el ex jugador del Saint-Étienne, Atlético de Madrid y VfL Wolfsburg fuera sustituido y examinado en profundidad.

Después del partido, Ittrich no quiso recibir elogios por hacer su trabajo antes de añadir un llamamiento en general:

“Si alguien está ahí tirado de esa manera, entonces hay que actuar rápidamente. No hay elogios. Está hecho, y eso es todo. [Amiri] inmediatamente me abrazó porque se dio cuenta de que se trataba de una situación urgente. No debería ser responsabilidad de un policía, sino de todos y cada uno de nosotros el saber cómo actuar. Siempre pueden ocurrir situaciones en la vida cotidiana en las que alguien necesita ayuda”.