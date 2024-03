¿El fin de una era? Christian Streich podría abandonar el banquillo del SC Freiburg

En Alemania, todo parece indicar que Christian Streich dejará su puesto en el SC Freiburg. Esta semana revelaría su decisión final.

Streich es el actual entrenador con más años de servicio en la máxima categoría del fútbol alemán (el segundo con el 1. FC Heidenheim de Franck Schmidt, que lo supera en años en total). Sin embargo, parece dispuesto a presentar su dimisión después de más de 14 temporadas dirigiendo al equipo de la Selva Negra.

El principal tabloide BILD cita fuentes propias cercanas al club: «Todo indica que Streich no continuará». En una entrevista con la revista 11 Freunde a principios de este año, admitió que ya no se sentía como el hombre adecuado para dirigir el club en el que pasó toda su carrera como entrenador profesional:

«Puedo sentir que estoy envejeciendo, Mis fuerzas están menguando. Me encuentro pensando cada vez más a menudo: ¿Qué energía tienen todavía los jugadores? Y cuando me dé cuenta de que ya no es suficiente y necesito a alguien más joven para llegar a los jugadores, me iré. [Ir a un club diferente] no es una opción».