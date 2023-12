El futuro de Marco Reus, más incierto que nunca

En mitad de la guerra interna en Borussia Dortmund, la figura de Marco Reus se ha convertido en una de las más controversiales. El veterano atacante se posicionó en contra de la continuidad de Edin Terzic pero, con el apoyo de la directiva al técnico, su influencia en la cúpula del club es menor y su futuro es mucho más incierto.

Todo el club se divide por Reus menos la directiva

Después de ceder el brazalete de capitán para esta temporada, todo apuntaba a que Marco Reus iba a dar un paso al lado para ceder más protagonismo a otras figuras del vestuario pero, con la llegada de la crisis del resultados y del proyecto deportivo, salió de las sombras. Se erigió como uno de los líderes del grupo de la plantilla que se opuso hace unas semanas a que Edin Terzic continuara como técnico y es que, aunque ya no tiene el brazalete, sigue teniendo mucho peso para sus compañeros de vestuario. Ahora bien, dentro de la directiva está pasando lo contrario.

Con un Aki Watzke que sigue defendiendo a Terzic hasta el final, la posición de Reus está quedando seriamente debilitada. Según BILD, los dirigentes ya no le dan tanta importancia a sus palabras a la hora de tomar decisiones y confían más en otros veteranos como Hummels. Incluso la afición está dividida con su actitud, ya que hay quienes consideran que no debería ponerse por encima del club. Lo que parece claro es que, si no hay un giro radical, el antiguo capitán tendría que soportar un rol muy secundario en los próximos meses como castigo.

La renovación, en un verdadero punto muerto

El deseo de Reus es el de alargar su carrera profesional hasta 2025 pero su actual contrato expira al final de esta temporada. A sus 34 años, inicialmente Borussia Dortmund estaba dispuesto a ofrecerle una renovación y los rumores sobre las negociaciones surgieron el pasado mes de noviembre, pero el panorama actual puede haber cambiado por completo la situación. El jugador sigue sintiéndose a un buen nivel y las lesiones le están respetando, pero perder mucho más tiempo de juego y el respaldo de sus superiores es un factor a tener muy en cuenta. Si no se consigue una paz en Dortmund, Marco Reus es uno de los que tendrá que sufrir las consecuencias más duras de esta guerra.