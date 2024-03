La discusión sobre el reemplazante de FC Bayern München no se detiene y una de las nuevas alternativas, en caso de que el fichaje de Xabi Alonso finalmente no se dé, sería Roberto de Zerbi. La nueva dirección deportiva tiene en gran estima al técnico italiano por su estilo de juego y el desarrollo de jugadores jóvenes, aunque tiene contrato en Brighton hasta 2026.

Sin Hoeness, la nueva alternativa para la próxima temporada sería De Zerbi

En las últimas semanas, tras el anuncio de la marcha de Thomas Tuchel del Allianz Arena al término de la presente temporada, en FC Bayern München no han dejado de hacer esfuerzos para conseguir que Xabi Alonso se convierta en su próximo entrenador. No obstante, si bien el técnico español ha mostrado su deseo de dirigir en los clubes donde militó como jugador y Bayern es uno de ellos, no está nada confirmado que decida dar el salto este año. Es por ello que, en la sombra, la entidad muniquesa viene barajando alternativas. La principal era Sebastian Hoeness, técnico de VfB Stuttgart, pero la recién anunciada renovación de este hasta 2027 ha truncado los planes.

Tal y como informa Florian Plettenburg para Sky, la opción que en estos momentos está tomando fuerza como Plan B de Los Bávaros si Xabi Alonso no llega sería Roberto de Zerbi. El entrenador de 44 años del Brighton gusta mucho al nuevo director deportivo de Bayern, Max Eberl, y su perfil no se distancia mucho de las características del candidato preferido: es joven en los banquillos, ha implantado un estilo de juego atractivo en Brighton y ha demostrado sus capacidades para desarrollar a nuevos talentos. La parte negativa sería sacarle de la Premier League, ya que todavía tiene contrato con su club para las próximas dos temporadas.

Mourinho o Zidane no son viables para Bayern

Fuera del deseo por Xabi Alonso y de las dos alternativas mencionadas, a día de hoy no hay muchos más perfiles que interesen a la directiva. Técnicos como Zinedine Zidane habrían mostrado su interés o incluso José Mourinho se presentaba como un nombre viable pero FC Bayern no quiere escalar tanto y busca un perfil que se pueda adaptar a las exigencias de sus superiores. Por ello, harán todo lo posible para que Xabi Alonso no recale en Liverpool ni se quede un año más en Leverkusen y, si no lo consiguen, el elegido tendrá sus mismas características.