El vicepresidente de la DFB carga contra Kimmich y Gündogan

De las críticas al mal momento de la Selección Alemana no se escapa nadie y mucho menos los jugadores. Sin embargo, la más reciente es muy sorprendente. El actual vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Ralph-Uwe Schaffert, no se cortó en una entrevista con el Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) a la hora de criticar la actitud de los jugadores de la Selección Alemana y los dos peor parados fueron Joshua Kimmich e Ilkay Gündogan.

Ni Hansi Flick, que no pudo lograr pasar de la fase de grupos del pasado Mundial a los mandos de la Selección Alemana, ni un Julian Nagelsmann que cosechó estrepitosas derrotas en los últimos amistosos han dado el lavado de cara que el equipo más representativo del fútbol alemán venía pidiendo. Los cuchillos han volado por parte de la prensa local y los aficionados, pero también están volando desde la propia federación hacia los jugadores. El vicepresidente de la DFB apuntó a la falta de liderazgo del plantel y señaló directamente a Joshua Kimmich.

«¿Qué equipo de Bundesliga tiene un líder de nacionalidad alemana? No se me viene ninguno a la cabeza… Se supone que uno es Joshua Kimmich, pero hasta ahora no lo ha demostrado ni siquiera en su club.»