¿FC Bayern München dejará ir a Yann Sommer a Inter?

En las últimas horas, Inter de Italia se acercó a Yann Sommer y FC Bayern München duda en dejarlo ir a Inter o conservarlo en el plantel.

Se retrasa la vuelta de Neuer en FC Bayern

No cabe ninguna duda de que el día de ayer cayó el baldazo de agua fría en el cuerpo técnico. La esperanza de Tuchel y compañía era contar con el portero para esta pretemporada. Empero, se piensa que esto no será así porque su vuelta no está siendo en los tiempos que se esperaban. Y esto se debe a que no podrá estar a la par de sus entrenamientos para la pequeña pretemporada y, también, es duda para viajar a la gira por Asia.

Ante esto, lo único que se sabe desde lo oficial es que se someterá a nuevos estudios a partir de la semana que viene para ver como va su avance. Internamente, según confirma Sky Sports, creen que todavía le hace falta más tiempo de reposo a Nuer.

¿Dejarán ir a Sommer a Inter?

Justamente por esta noticia, el club bávaro se encuentra en una situación que podría caracterizarse con la frase «entre la espada y la pared». Esto se debe a que Inter de Italia está cerca de vender a André Onana al Manchester United y el candidato número 1 es Yann Sommer.

Ahora bien, el arquero suizo ha tomado la decisión de volver a ser titular como lo era en Gladbach. Sin embargo, con el retraso de la vuelta de Neuer, la realidad indica que hoy por hoy arrancaría bajo los tres palos. Pero no tiene para nada asegurada, la continuidad durante toda la temporada.

Es por ello que las chances de emigrar a Italia son muy grandes.