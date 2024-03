FC Bayern no se asusta y sale goleando de Darmstadt

En un encuentro donde empezó otra vez por detrás en el marcador, FC Bayern München se mantuvo firme y acabó goleando por 2:5 en casa de Darmstadt. Un gran partido de Musiala, que marcó un doblete y dio otra asistencia, permite al plantel de Thomas Tuchel meter presión a Leverkusen para

Darmstadt dio un susto pero Bayern se recompuso a tiempo

Con la esperanza de un tropiezo de Bayer Leverkusen que le pueda volver a meter en la pelea por el título, FC Bayern München afrontaba una de las salidas más fáciles sobre el papel, a la casa de Darmstadt. El colista de la Bundesliga ya salió goleado en la primera vuelta en un encuentro que tuvo tres expulsados, y sabe que el tren de la permanencia poco a poco se le escapa, por lo que necesitaba sumar como fuera.

Desde el inicio, los planes de uno y otro estaban claros. Darmstadt quería irse atrás y aguantar el asedio mientras que Bayern, con un Musiala encendido, buscaba abrir cuanto antes el marcador. Los Bávaros apretaron pero, tan centrados en atacar, dejaron su defensa más expuesta de lo normal y los locales, con poco, sacaron petróleo. Neuer sacó una gran mano a Honsak sobre el cuarto de hora, aunque en la segunda llegada de Los Lirios poco pudo hacer. Un completo desajuste de la zaga muniquesa acabó en un gol de Tim Skarke, que dio aún más alas al conjunto local. Ahora bien, la alegría no duraría demasiado.

Con claramente el peor registro defensivo de la Bundesliga, el desorden atrás de Darmstadt se hizo más evidente con el paso de los minutos y Bayern no tuvo que esperar demasiado para aprovecharse de ello. Una gran jugada de Pavlovic acabó en el tanto de Musiala para el empate y, justo en el descuento de la primera mitad, un centro de Kimmich encontró la cabeza de Harry Kane, que no perdonó la remontada.

Con la ventaja, Musiala y los demás se gustaron

Si bien el empate también pudo llegar antes del descanso, con una llegada de Darmstadt que acabó en el larguero, la segunda mitad fue por el camino que un Bayern más tranquilo quiso. Pasada la hora de juego, una genialidad de Musiala derivó en el 1:3 y Serge Gnabry, por segundo partido consecutivo desde que regresó de lesión, anotó su nombre en la lista de goleadores para poner el 1:4 definitivo. Los Lirios tuvieron algún chispazo aislado pero esta vez, a diferencia del arranque, no supieron transformarlos en otro gol que les metiera de nuevo en el encuentro.

Lo más preocupante para la hinchada bávara fue la sustitución de Harry Kane, que se dolió de un golpe contra el poste en una jugada donde también pudo completar su doblete particular. No obstante, salió del campo por su propio pie y no tenía pinta de que fuera nada grave. Choupo-Moting, que entró por el inglés, perdonó una ocasión clara para el quinto tanto, aunque luego Mathys Tel complicaría la manita. Y en un descuento eterno, Vilhemsson marcó el segundo tanto de los locales para maquillar el resultado.

Aunque hubieran deseado que el encuentro fuera mucho más cómodo desde el arranque, FC Bayern no perdió la compostura y no dejó que Darmstadt le hiciera tropezar. La distancia con Leverkusen se reduce a siete puntos, a la espera de que Freiburg consiga echarles una mano a Los Bávaros este domingo. La esperanza por recuperar el primer puesto, aunque empiecen a quedar menos jornadas, todavía no ha desaparecido.