Filtrada la nueva camiseta del FC Bayern München

La nueva camiseta de local del FC Bayern München para la temporada 2022/2023 ha sido filtrada. Conoce el estilo que llevarán Los Bávaros para sus partidos en el Allianz Arena.

El nuevo diseño, filtrado por la página Footy Headlines, mantiene el rojo que ha caracterizado al equipo bávaro durante años, sin embargo, contará con un interesante patrón de líneas horizontales en blanco a lo largo de toda su dimensión.

Otro aspecto que cambiará respecto a la equipación actual es el retorno del cuello redondo, el cual será de color blanco para contrastar con el resto del diseño. Las mangas se mantendrán en un rojo sólido con bordillo blanco y tanto el logo de Adidas como el de Deutsche Telekom serán en blanco con un borde negro.

Un diseño sencillo que, en comparación a años anteriores, no juega con otros colores del club como el negro, azul u otras variantes de rojo. Aún no hay imágenes de la parte trasera, pero seguramente mantendrá el típico lema del equipo “Mia San Mia”, el cual se ha usado en camisetas anteriores.

📸 Bayern’s home kit for next season has been leaked (95% accuracy) [Footy Headlines] pic.twitter.com/toiERiczqe

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 23, 2022