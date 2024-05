Frimpong sería la primera venta de Leverkusen en este verano

En las últimas horas, SportBild informó que Jeremie Frimpong sería la primera venta de Bayer Leverkusen en este verano.

El salto de calidad llegó en esta temporada

No cabe ninguna duda de que la llegada de Xabi Alonso al club aspirina provocó un gran desarrollo para todo el plantel de futbolistas. Sin embargo, su esquema potenció, bajo todo punto de vista, a sus laterales volantes con esa reconocida línea de tres defensores por detrás.

Ante esto, vemos las cifras de Alejandro Grimaldo y nos encontramos con 12 goles y 19 asistencias en 48 partidos disputados. Y por el lado derecho, Frimpong ha dado el verdadero salto de calidad con respecto a la campaña pasada. 14 goles y 12 asistencias en 44 partidos, donde también se destacó con su gran velocidad para llegar al ataque.

Ya en el mercado pasado, Manchester United lo había tanteado, pero Leverkusen no quiso saber nada con dejarlo ir. Ahora, con esta actualidad, desde Sky Sports informan que muchos clubes están tras sus pasos y que él podría optar por dar el salto en su carrera.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Frimpong sería la primera venta de Leverkusen

Ante todo lo mencionado, el neerlandés sería el número puesto para dejar a Las Aspirinas en este verano. Como bien se sabe, su cláusula de rescisión es de 40 millones de euros, pero esta se debe activar antes de la Eurocopa.

FC Bayern München ya expresó su interés en el pasado. Sin embargo, el hecho de que todavía no haya un entrenador designado provoca que las negociaciones estén paralizadas. Hasta que no se sepa a qué quiere jugar el nuevo director táctico y que necesitan, no harán ningún esfuerzo. Empero, desde la Premier League ya están tras sus servicios.