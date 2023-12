Fuga de estrellas en FC Bayern München

Hace unas horas el diario español AS publicaba que Alphonso Davies sigue sin querer renovar con el FC Bayern y que está dispuesto a salir este verano del club. Su más que probable destino sería el Real Madrid, al que su agente ya ha dedicado numerosos piropos en los últimos meses.

Hace no mucho afirmó Nedal Huoseh, que ha acompañado a Davies prácticamente toda su vida desde que llegó a Canadá, decía que “sin querer desprestigiar al Bayern, el conjunto blanco es el de las 14 Copas de Europa. Siempre ha sido un gran fan suyo”.

El caso de Davies no es el primero, ni tampoco el último, de referentes del Bayern que en los últimos años se ha negado a renovar para facilitar y acelerar una salida al extranjero.

VERANO 2020: TRAS GANAR EL TRIPLETE

En 2020, Thiago Alcántara ponía rumbo a Liverpool justo después de ganar el triplete con el club que se hizo grande y en el que pasó siete temporadas. Es posiblemente el único de esta lista que abandonó el club de manera elegante y de manera amistosa con los directivos.

VERANO DE 2021

El siguiente verano Robert Lewandowski forzaba su salida al FC Barcelona. El jugador lo justificó alegando que se dijeron muchas tonterías en el club sobre él. A esto se suma las declaraciones de algunos directivos alabando a Erling Haaland, que alimentaron los rumores sobre un posible relevo generacional de delanteros a corto plazo. Motivos que hicieron que el polaco saliera mal de la entidad.

El mismo verano, David Alaba cumplía su contrato y también hacía las maletas a España. Aunque afirmó que la decisión se debía simplemente a un cambio de aires y mostró palabras de cariño y agradecimiento al club, hubo un cruce de declaraciones entre el entonces presidente del club, Uli Hoeness y su agente, Pini Zahavi, del que dijo que era una “piraña avariciosa”.

VERANO DE 2022

Una única salida, pero muy significativa. En un movimiento del que los directivos del Bayern se rieron públicamente, Niklas Süle abandonaba al Rekordmeister para fichar por el segundo equipo de Alemania, el Borussia Dortmund. Afirmó claramente que en el Bayern no tuvo el respeto y el cariño que esperaba, algo que sí le dieron los de la Cuenca del Ruhr. Más claro, imposible.

VERANO DE 2023

El último mercado de fichajes los protagonistas fueron Benjamin Pavard y Lucas Hernández. A pesar de no tener constancia de grandes problemas o desavenencias con el club, ambos llevaban ya un tiempo buscando una salida de forma desesperada. Desconocemos qué les faltaba en Baviera, pero llamó la atención las pocas ganas que tenían de quedarse dos jugadores que siempre han contado con la confianza del entrenador (cuando no han estado lesionados).

BAYERN Y DOS ESTRELLAS MÁS QUE SALEN… ¿PARA LOS PRÓXIMOS VERANOS?

A esta lista se suman los nombres del mencionado Davies, pero también de un referente alemán, líder del vestuario y uno de los mejores futbolistas del mundo, como es Joshua Kimmich. Ya es la segunda temporada que se habla de que no quiere renovar y que le gustaría cambiar de aires. Se habla del FC Barcelona o de una reunión con Pep Guardiola en el Manchester City.

Si bien es cierto que el pasado verano descartó una salida, tampoco está muy seguro de renovar más allá de 2025. En cualquier caso, no ha querido descartar ni una ni otra opción.

Parecen demasiados los nombres de jugadores en edad de plenitud futbolística que no quieren quedarse en Múnich. ¿Qué les puede faltar en un equipo que cada año compite por todo, estable económicamente y en una ciudad ideal para la privacidad y la vida familiar?

DOS POSIBILIDADES QUE SE ANTOJAN CLAVE

El Bayern siempre ha sido sinónimo de buena gestión, pero en los últimos años el cambio de directiva, presidente y entrenadores ha hecho perder estabilidad al club: Desde arriba no se han gestionado bien las relaciones con algunos agentes y jugadores, lo cual ha hecho que en algunos casos se sintiesen poco respaldados. Tampoco ha ayudado nada el continuo cambio de entrenadores en un equipo que, con más o menos éxito en Europa, lleva once años ganando la Bundesliga. Da la sensación de que no se valoran a veces los éxitos nacionales. ¿Realmente es necesario tener un entrenador diferente (o incluso dos) cada temporada?

La segunda hipótesis, que tiene un peso mayor del que puede parecer a priori, es que todos son miembros de la ‘Generación Lisboa’. Son jugadores que han ganado un sextete con el club hace tres años. Muchos de ellos, tras haber rozado la perfección en este club y movidos por la ambición de nuevos retos, buscan un cambio de aires lejos del Allianz Arena.

Por lo que sea, tener una plantilla que aspira a todo año tras año no les es suficiente. ¿Es casualidad o realmente el Bayern y la Bundesliga están dejando de ser atractivos para los grandes jugadores? Y si esto es así, ¿es algo que el Bayern como club puede cambiar?