En el pasado viernes, Giovanni Reyna cayó nuevamente lesionado tras recuperarse de una lesión y su proyecto en Dortmund está siendo cuestionado.

Reyna y una temporada de lesión en lesión en Dortmund

La planificación de Borussia Dortmund para la presente temporada está lejos de ser la ideal. La falta de calidad y el rendimiento de la presente campaña demuestra que se ha fallado y mucho. Y entre esos fallos, sin dudas, ha sido entender que el estadounidense iba a ser un reemplazante ideal de Jadon Sancho tras su salida a Manchester United.

Como ya bien sabemos, no fue así. Y no ha sido por una cuestión futbolística por así decirlo. Si no que las molestias físicas lo han acompañado durante todo este trayecto. Desde que se pitó el primer partido de la temporada, solo ha disputado 647 minutos. Es decir, poco más de 7 partidos completos contando su tiempo de juego de corrido. Algo que no siempre fue así.

Ahora bien, la última noticia acrecenta el malestar del club. Y esto se debe a que en el encuentro del viernes frente a Stuttgart, donde los de Marco Rose vencieron por 0:2, cayó nuevamente lesionado y esta vez individualmente. En otras palabras, no fue un golpe que recibió sino un mal movimiento físico.

Una temporada que ya terminó para él

En las últimas horas, el club ha comunicado que la nueva lesión del nacido en Durham no le permitirá volver a los campos de juegos hasta finales del verano. Ósea, se perdería todo lo que resta de la temporada actual.

En la previa de la 2021/22 se decía que Reyna era el indicado para tomar el lugar de Marco Reus a largo plazo. Sin embargo, lo único parecido al actual capitán de BVB son las lesiones que sufre. Cuando le ha tocado jugar no ha destellado y ahora ya es una ausencia constante. ¿El club negriamarillo debería seguir apostando a él?