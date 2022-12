A pesar de la eliminación del Mundial de Qatar 2022, Hansi Flick seguirá siendo el entrenador de la selección alemana.

Un candidato ideal con un final inesperado

En el fútbol es muy fácil hablar con el diario del lunes, es decir, hablar una vez que los hechos sucedieron. Sin embargo, en este caso seríamos muy injustos con la Federación Alemana. Esto se debe a que desde que se fue Joachim Löw, la idea era contratar al mejor candidato posible y se trajeron a un entrenador que hacía una temporada había ganado un sextete. Tengamos en cuenta, además de Flick, solo Pep Guardiola con su recordado Barcelona pudo hacerlo.

Ahora bien, como se demostró en la práctica, FC Bayern München no es Alemania. Si bien su arranque fue excepcional ganando todos los encuentros, en el presente año, los teutones llegaban a un Mundial luego de ganar tan solo un partido de seis disputados en la Nations League. No solo los resultados no se daban, sino que el funcionamiento del equipo eran reflejo de ellos.

Es justamente por esta causa que, en el día de ayer, Neuendorf, presidente de la DFB, respaldo, en primer lugar, el lugar de Oliver Bierhoff, actual director general de la selección. Al mismo tiempo, hizo lo propio con Flick declarando lo siguiente:

«No debemos dar el segundo paso antes del primero»

Flick seguirá siendo el entrenador de la selección alemana

Mas allá de lo dicho por el presidente, las críticas no tardaron en aparecer. Muchos piensan que Flick no estuvo a la altura del desafío y que ya no es capaz de dar vuelta la situación. Empero, por otra parte, piensan que lo demostrado en el club bávaro le da crédito hasta la Eurocopa de 2024.

🚨 Aunque Flick había confirmado su estancia en Alemania 🇩🇪 para la Euro 2024, ahora puso en duda su continuidad:

"Ya lo resolveremos, es difícil responder [si me iré] justo tras el partido que quedamos eliminados. Lo veremos pronto".



Por lo pronto, mas allá de las especulaciones, Flick seguirá siendo el entrenador de Alemania. Cuando todo el plantel vuelva a suelo alemán, allí habrá una reunión entre todas las cabezas de la actual DFB y él para decidir como será el futuro. Su contrato es hasta finalizada la Eurocopa anteriormente citada y no se espera un cambio en ello.