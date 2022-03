Hertha BSC sigue cuesta abajo y sin frenos

Al margen de cualquier objeción que se pueda hacer al proyecto del Hertha BSC, si hay una palabra que defina la situación, esa es ‘fracaso’. Un fracaso no tan reciente, teniendo en cuenta que estamos camino de cumplir 3 años desde que el magnate e inversor alemán Lars Windhorst adquiriese más de un tercio de las acciones del club berlinés. Una inversión que fue creciendo con el tiempo, ascendiendo hasta la mitad de las acciones para noviembre de 2019, y hasta un 66,6% de estas en los primeros meses de pandemia. Cerca de 375M€ invertidos que de poco han servido.

La situación parecía de lo más idílica en un primer momento: la llegada de un nuevo inversor, que gastó mucho dinero en tratar de formar un equipo competente y que pudiese disputar competiciones europeas, permitió tener una absoluta calma con la irrupción de la pandemia por el COVID-19. Mientras que muchos clubes tenían que hacer malabares con su economía para solventar las temidas pérdidas, La Vieja Dama superó las adversidades financieras sin problemas. Pero el proyecto de Windhorst nunca despegó y ahora están cada vez más al borde del abismo.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

Inversiones sin resultados en Hertha

El verano de 2019 fue una auténtica feria de alegría para los aficionados berlineses, viendo como su equipo podía permitirse gastar más de 100M€ ese mercado veraniego e incorporando caras conocidas como Tousart, Cunha, Piątek o Lukébakio, entre otras. Sin embargo, a pesar de certificar la salvación con solvencia, los augurios europeos a comienzos de temporada estuvieron lejos de cumplirse. Llegaba el siguiente verano, con incorporaciones de renombre en la Bundesliga como las de Córdoba o Schwolow, y finalizaron la temporada apenas a dos puntos del descenso, manteniendo la categoría pero con suspense hasta las últimas jornadas. Este verano fue más tranquilo en cuanto a fichajes, pero la situación no ha mejorado ni mucho menos, estando en puestos del play-off de relegación.

Hasta un total de 6 entrenadores han pasado por el banquillo del Hertha BSC desde la llegada del nuevo inversor, y curiosamente ninguno ha conseguido hacerse con las riendas del equipo, lo que demuestra que hay un enorme problema estructural en el club, y una impaciencia resultadista que impide a todos los técnicos asentar sus ideas. Desde la llegada a finales de noviembre del pasado año de Tayfun Korkut, el actual entrenador, solo han visto la victoria en dos ocasiones de los doce encuentros manejados hasta el momento. Aún no han conseguido ganar un solo partido en este 2022.

Lars Windhorst se arrepiente de la inversión

Y para meter más leña al fuego, hace apenas unas semanas se hacían públicas unas declaraciones del ya mencionado Windhorst, donde disparaba contra varias de las grandes cabezas del proyecto, criticando la insostenible situación.

«Contaba con el hecho de que en Hertha las decisiones las tomarían personas racionales y con visión de futuro, que también quieren un éxito duradero. Pero parece que algunos piensan solo en mantener el poder y aferrarse»

Estas palabras, que se entiende que van dirigidas al director financiero, Ingo Schiller, y más concretamente al presidente, Werner Gegenbauer, solo fueron la demostración del malestar del inversor por ver que su proyecto no cumple ni una sola parte de las expectativas que se tenían en su momento. De hecho, Windhorst llegó incluso a declarar estar arrepentido por la inversión que hizo en el club berlinés.

«Para ser honesto, desde la perspectiva de hoy sí, desafortunadamente me arrepiento. Hasta ahora, invertir en Hertha solo me ha traído desventajas, aunque también experiencias positivas con muchos miembros»

Eso sí, quiso calmar las aguas dejando claro que no tiene pensado vender ninguna parte de las acciones adquiridas, al declarar que «no dejaré que nadie me queme 375 millones de euros allí y nunca me rendiré». Por tanto, y aunque financieramente el club está álgidamente estable, la realidad deportiva es bien distinta. Tiene que cambiar muchas cosas el Hertha BSC si quiere estar tan arriba como esperaba aquel verano de la inversión.