Japón golea a Alemania en casa en un nuevo papelón

Japón manejó el partido como quiso y goleó por 1:4 a la peor Alemania de toda la historia en Wolfsburg.

Un primer tiempo desastroso

Sin dudas que el equipo teutón llegaba con mucha presión a este partido. El ultimátum de parte de la directiva de la DFB fue entregado a Hansi Flick y no había otra que ganar. Ya de por sí, la confianza está muy baja. El equipo quedó fuera en fase de grupos del Mundial pasado y desde allí acumulan una victoria, un empate y tres derrotas.

Con eso en la cabeza, Flick se le ocurrió hacer experimentos desde el vamos y vaya que le salieron caros. Nico Schlotterbeck fue un jugador determinante de manera negativa en el lateral zurdo, cuando es central, y el mediocampo no funcionó para nada con Gündogan y Emre Can. Mientras tanto, puso a Kimmich de lateral. Para cerrar el desastre, Havertz fue el centrodelantero que no creo ni un mínimo peligro.

Es por ello que a nadie extrañó el 1:2 del primer tiempo. El equipo fue un desastre defensivo y el único que intentaba algo distinto era Leroy Sané desde la banda derecha, que paradógicamente marcó el único gol alemán.

Japón terminó goleando a una pésima Alemania

Si bien Alemania fue a buscarlo, la tónica no fue muy distinta a decir verdad. Japón se tiró atrás esperando a la contra, pero un error fatídico de Gosens le permitió el 3:1 al equipo Nipón y la cereza del postre llamado desastre la clavó Tanaka y dijo que esto se termina en 4:1.

No se sabe realmente qué pasará con Flick, pero el seleccionado alemán está en el peor momento de toda su historia.