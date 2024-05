Jonathan Tah responde al interés de FC Bayern München

En las últimas horas, Jonathan Tah se ha referido al interés de FC Bayern München por sus servicios.

Bayern busca reforzar su zaga con otro central

A falta de conocer quién será el próximo entrenador, FC Bayern ya está trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada y uno de los puntos a reforzar es la zaga central. Después de que Thomas Tuchel haya estado experimentado durante esta temporada con muchas duplas e incluso tríos diferentes de centrales, Los Bávaros quieren figuras que se puedan establecer en la defensa en el largo plazo.

Tal y como apuntan BILD y Sky, el principal candidato de la directiva no es otro que Jonathan Tah. El defensor de 28 años del Leverkusen ha completado, bajo las órdenes de Xabi Alonso, una de las campañas más completas de toda su carrera. Pero su deseo de un cambio de aires no se ha desvanecido pese a ser campeón de Bundesliga, y es por ello que Bayern ya ha contactado a sus agentes para tantear su posible fichaje. No obstante, la entidad muniquesa sabe que tendría que dar salida a alguno de sus actuales centrales antes de ir a por Tah, cuyo contrato en el BayArena expira al final de la próxima temporada.

Tah le responde a FC Bayern München

Ante el interés del conjunto bávaro, el zaguero central Aspirina fue consultado por Sky Sports. Para todos los alemanes, es un privilegio ser seguidos por el Rekordmeister, empero, Tah decidió tomárselo con muchísima calma:

«Estás contento cuando estás vinculado a un club así. Pero ahora estoy centrado en los dos títulos que aún podemos ganar. Estoy en buen contacto con Simon [Rolfes] y Fernando [Carro]. Todo lo demás lo veremos después [del final de la temporada], tal como dijo Simón»