Jugadores de PSV se rieron del penalti en contra de Borussia Dortmund en Champions

Borussia Dortmund no pudo pasar del empate 1:1 en su visita a Eindhoven por la ida de los octavos de final de Champions League en un encuentro no muy lúcido pero con mucha polémica por el penalti que permitió el gol de PSV. Mats Hummels, autor de la infracción, afirmó que los rivales se llegaron a reír con la decisión que tomó el colegiado.

Hummels: «Se estaban riendo a carcajadas»

Corría el minuto 56 de partido cuando Borussia Dortmund, que se había puesto por delante en el primer tiempo por mediación de un viejo conocido del PSV como Donyell Malen, fue víctima del juicio de Srdjan Jovanovic. El árbitro serbio pitó penalti por una entrada de Mats Hummels en el área sobre Malik Tillman pese a que se vio en la revisión del VAR cómo el defensor de Las Abejas había llegado antes al balón que el atacante. El defensor no se podía creer la decisión y los rivales tampoco ya que, ante los micrófonos de Prime Video, Hummels dio a conocer que se habían reído de la acción.

«Hago la entrada y claramente toco balón primero. Después, le atrapo mínimamente al rival. Para mí al 0% es penalti. Tillman y Bakayoko se estaban riendo a carcajadas en el campo. Estuvieron sonriéndome varios minutos.»

El zaguero de Borussia Dortmund no se guardó nada y también recordó el penal pitado por mano ante PSG en la primera jornada de la fase de grupos. Afirmó que «les señalan manos que no se pitarían nunca en el círculo central, pero sí cuando hay penalti». Y además criticó seriamente el videoarbitraje, ya que tiene la impresión de que «el VAR ha hecho peores a los árbitros de campo».

Una nueva decisión polémica contra los alemanes en Champions

El penalti de Hummels no es la única decisión controversial que se ha pitado en contra de los clubes de la Bundesliga en octavos de Champions. Sin ir más lejos, RB Leipzig vio cómo le anulaban un gol ante Real Madrid por fuera de juego posicional que hasta Toni Kroos reconoció que debía haber subido al marcador. No son situaciones deseadas para los equipos alemanes, quienes ven cómo sus posibilidades de ronda y llegar lejos en la competición serían bastante más grandes de no haber existido estas polémicas. En todo caso, tendrán la oportunidad de redimirse en la vuelta.