Los jugadores transferibles que FC Bayern München no pudo vender

Bouna Sarr, Corentin Tolisso y Michael Cuisance es el trío de transferibles que el FC Bayern München buscó vender en este mercado de verano y no pudo. ¿Cómo está la situación de los tres?

TOLISSO, EL QUE MÁS CHANCES TIENE DE JUGAR

En el final del mercado de pases, el cuadro muniqués logró cerrar la contratación de Marcel Sabitzer por 15 millones de euros. Además, cerró las cesiones de Chris Richards (al Hoffenheim) y Ron-Thorben Hoffmann (al Sunderland), con opción de compra por ambos.

Sin embargo, el FC Bayern no tuvo suerte a la hora de encontrar compradores para los jugadores de la lista transferibles, buscando hacer espacio en la plantilla y en la masa salarial. De aquella lista, sobresalen los tres franceses que, parece, no tendrían mucha participación en el equipo de Julian Nagelsmann.

Del trío, es probable que Tolisso sea el que tenga más chances de jugar. Con las rotaciones correspondientes, producto de las tres competencias que jugará el Rekordmeister, el jugador de 27 años (cuyo contrato expira durante el próximo verano) podría tener minutos, siempre y cuando sus lesiones se lo permitan. Actualmente, el mediocentro es baja debido a una lesión muscular en la pantorrilla izquierda.

CUISANCE Y SARR, DOS PROBLEMAS PARA LA GERENCIA

Por otro lado, un cambio de aires para Cuisance y Sarr hubiera sido la mejor opción para el club. El precio del primero se desplomó desde su llegada a la institución bávara, mientras que el caso del segundo es bastante particular: Besiktas, Lille y Olympiacos estaban detrás del lateral, pero el propio jugador rechazó las ofertas debido a que, en Múnich, gana alrededor de 2,5 millones de euros al año y ninguno le ofrecía esa cantidad.

Con el contrato de ambos rigiendo hasta 2024, la consecuencia no haber podido generar ingreso alguno a través de una transferencia y la falta de oportunidades en el equipo no le sentará bien al FC Bayern, cuyos directivos saben que no tuvieron suerte con este tema.