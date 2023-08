Jurgen Klinsmann: “ Desde la MLS Messi inspirará a que millones de niños jueguen al fútbol y amen este deporte”

Klinsmann, histórico goleador de la selección alemana, analiza el desembarco de Messi en Estados Unidos, el desafío de la próxima Copa del Mundo, los cambios en el fútbol y cuenta cuál es el equipo que considera será la sorpresa de la Bundesliga esta temporada

Sobre el Mundial de Qatar y el próximo Mundial de fútbol

“ El de Qatar fue un Mundial espectacular, inolvidable. Estuve allí trabajando para FIFA y fue fantástico. Ahora pasamos a un nuevo formato con 48 equipos. Será un poco más fácil clasificarse, aunque nunca es realmente sencillo hacerlo. Pero sin dudas será un torneo fascinante, porque se jugará en Canadá, México y, obviamente, Estados Unidos, donde se desarrollarán la mayoría de los juegos.

Igualmente debo decir que va a ser difícil superar lo que hemos visto en la final de la Copa del Mundo de Qatar. Sin dudas fue la final más dramática y espectacular en la historia de la Copa del Mundo. Fue simplemente fantástico. Nunca olvidaré esa final. Cómo gritamos, nos volvimos locos. Fue un delirio inolvidable!”.

Klinsmann sobre Messi en la MLS

“La llegada de Lionel Messi a EEUU cambió todo. No hay dudas de que su llegada será un antes y un después. Solamente pasaron 8 meses desde que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y cumplió el mayor anhelo deportivo de su carrera. Para colmo, lo hizo en un nivel altísimo”.

“ Tener a Messi en Estados Unidos por los próximos 2 o 3 años en vísperas de la próxima Copa del Mundo que se celebrará tanto en Estados Unidos, México y Canadá no tiene precio. Es como ganar la lotería”.

Además, Klinsmann contó que no se pierda un partido de Messi:

“No me pierdo un partido de Messi con el Inter de Miami. Siempre pienso ¿cuándo será el próximo partido de Messi?. Quiero verlo siempre porque soy un fanático del fútbol. Es simplemente una alegría verlo jugar y no importa si ahora es un poco mayor. no importa, porque todo lo que hace lo hace tiene siempre la más alta calidad.”

“Lo que ocurrió en Qatar fue como un cuento de hadas y ahora es un cuento de hadas para la MLS y para el fútbol en general en los Estados Unidos. Él va a inspirar a miles y miles de fans a jugar al fútbol, es fantástico”

Sobre los cambios en el fútbol

“Además de la llegada de Messi a la MLS, estamos frente a un fenómeno mundial en que muchos jugadores se mudan a nuevos destinos como Arabia Saudita, como por ejemplo Ronaldo o Neymar. Y estos cambios implican un gran desafío para las ligas europeas, porque siempre hablamos de las 5 grandes ligas europeas y la Top League. Y ahora será interesante ver qué sucederá en los próximos 5 o 10 años. Messi jugó su primer partido en una copa de liga y, de repente, esta competición se disparó por las nubes en cuanto al rating de televisión, abonados de streaming… todo gracias a Messi. Es maravilloso. Y este es el poder del fútbol. Y este es el poder de jugadores excepcionales como Messi, como Ronaldo o Neymar. Todo lo que sucede con Messi ayudará mucho a promocionar el fútbol en norteamérica y seguramente en Arabia Saudita sucederá lo mismo, porque esto es un fenómeno a largo plazo. No es cortoplazista. Por lo tanto, tarde o temprano Arabia Saudita – solos o con otros países- seguramente organizará una Copa del Mundo. Estoy seguro”.

“Los clubes europeos en los últimos años empezaron a mirar con más atención otros países para buscar jugadores más allá de los grandes como Argentina o Brasil. Pero en este último tiempo se suman la MLS y Arabia Saudita en la búsqueda de jugadores, donde no buscan solo grandes nombres como Neymar o Ronaldo, ya que también van al mercado a seleccionar talentos jóvenes para que se desarrollen en los próximos años. Son muy interesantes los cambios que hay en el fútbol en este momento, es un fenómeno que me gusta mucho analizar.”

Expectativas para la Bundesliga

“Pienso que la sorpresa de la temporada puede ser Union Berlin. Es un equipo que el último tiempo demostró mucha dedicación y trabajo duro basados en buenas decisiones de un DT fantástico. Imponen un juego muy físico. Su pequeño estadio está siempre colmado y están en la Champions League. Es un equipo muy inteligente.”

“El Berlin es un club que hace su trabajo tranquilamente, sin alardear ni hacer ruido. Creo que podrían volver a sorprendernos en la próxima temporada porque ya lo han hecho”.