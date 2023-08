Kolo Muani se declara en huega y espera acuerdo entre Frankfurt y PSG

Según información de Sky Sports, Randal Kolo Muani ya hizo las maletas y está en París a la espera de que Frankfurt acepte la oferta de PSG por su ficha.

Ya no se aguanta más

Hasta hace unas semanas, todo parecía indicar que el francés había aceptado que este verano no sería el de su salida. Los rumores eran pocos con respecto a su futuro y, además, no había llegado ninguna oferta por él. Sin embargo, desde hace dos semanas, los parísinos apretaron el acelerador para hacerse de sus servicios para armarse de cara a lo que va a salir una salida clara de Mbappé en 2024.

Desde que surgió el interés, la realidad indica que la conducta del atacante fue magnífica. Él siguió jugando y, a la vez, mantenía silencio cada vez que era consultado por el tema. Sin embargo, en el día de mañana cierra el mercado de fichajes y ya no se aguantó más cuál es su postura con respecto a lo que quiere hacer.

«Le debo mucho al Eintracht. Siempre di lo mejor de mí. Pero no es ningún secreto que el PSG hizo una oferta récord por mí, me gustaría unirme a ellos porque es una gran oportunidad. Espero que el Eintracht acepte».

¿Cómo siguen las negociaciones entre Frankfurt y PSG por Kolo Muani?

Lejos de estar encaminado el tema, la tesitura de Eintracht ha sido muy clara desde un principio. Si la oferta por él no es de 100 millones de euros, no irá a otro lado que al campo de entrenamiento de Hesse. Es justamente por esa razón que ningún club se ha hecho por sus servicios. Y recordemos que, financieramente, el club está saneado, por lo que, no necesita venderse.

Mientras tanto, el jugador se ha declarado en huelga. Al parecer, ya le ha hecho saber a Los del Meno que solo quiere jugar en PSG. Es por ello que hoy no se presentó a entrenar y ya viajó a Paris a la espera de que Eintracht Frankfurt acepte la oferta de PSG que están intentando mejorarla para acercarse a lo que piden Las Águilas

Markus Krösche no se quedó nada callado cuando fueron a consultarle sobre el tema:

«Su reacción está mal y se lo hemos hecho saber. La huelga no influirá en nuestra actividad, en el mercado»

Por otra parte, Dino Topmöller, entrenador del equipo, no se mostró para nada contento:

«Si dijera todo lo que estoy pensando o sintiendo, no sería tan bueno. No estamos aquí para quejarnos. El Eintracht Frankfurt siempre es más grande que un solo jugador»

