La emocionante historia de Gio Reyna con su hermano y Sergio Agüero

En las últimas horas, se viralizó una emotiva carta del jugador del Borussia Dortmund, Gio Reyna, en agradecimiento a Sergio Agüero.

El estadounidense, hijo del ex Manchester City, Claudio Reyna, recuerda con cariño el momento más famoso del argentino en Inglaterra: su gol de la victoria contra el QPR en 2012, que les valió el título de la Premier League en ese año.

Ese momento perdura en la memoria de los fanáticos citizens, pero también en el futbolista, quien en 2020 contó en Players Tribune una historia por detrás a ese dramático gol que también le brindó una emotiva felicidad en su familia.

“Un día de estos tengo que darle las gracias a Sergio Agüero. Durante mucho tiempo he pensado: necesito jugar contra este tipo, solo para poder hablar con él. […]Tengo una historia que contarle. Hace muchos años Sergio marcó un gol que me dio uno de los momentos más felices de mi vida. Para entender por qué, necesitas saber sobre mi hermano mayor: Jack”.

Reyna contó la historia de su hermano, tres años mayor que él, a quien consideraba como su “héroe cuando era niño”:

“Era el hermano perfecto. Siempre fui un niño tímido, por lo que él me incluía en cualquier cosa que hacía con sus amigos, lo que significó que me acostumbré a jugar contra niños que eran varios años mayores. Eso me dio confianza. Cuando yo no estaba, decía cosas buenas de mí. Cuando se dio cuenta de que yo iba a ser mejor que él, me impulsó a convertirme en lo mejor que podía ser. Y si hubiera jugado un buen partido, él sería la primera persona en llamarme para decirme lo bien que había jugado”.