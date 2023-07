La polémica otra vez envuelta en el físico de Niklas Süle

Como ya ha pasado en el pasado, el físico de Niklas Süle, defensor de Borussia Dortmund, fue el foco de la polémica en las últimas horas.

Flick y unas declaraciones que encendieron la mecha

No cabe ninguna duda de que la selección alemana pasa por uno de los peores momentos de su historia. El equipo marcha sin rumbo en cada amistoso, tiene la Eurocopa a la vuelta de la esquina donde hará de anfitrión y el fracaso sería el resultado más lógico.

Ahora bien, el entrenador hizo un balance delante de los medios de comunicación y habló de Süle. El entrenador no solo opina que no está a tope en su estado físico, sino que no tiene la mentalidad suficiente para sacar adelante al equipo en momentos que más se lo necesita.

Ya en el pasado, el cuerpo del central de BVB estuvo en el centro de los cuestionamientos. Al parecer los jefes en su época en FC Bayern no compartían sus hábitos cotidianos porque decían que consumía mucha comida «chatarra». Cuando el defensor llegó a Dortmund le consultaron sobre ello, él contestó que sufrió por ser sincero porque a todos los jugadores le gusta comer una hamburguesa y tomar una cerveza de vez en cuando, pero a diferencia del resto él lo admite.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Sebastian Kehl le responde a Flick

Con la polémica instaurada, hoy pasó la primera conferencia de prensa del director deportivo de los negriamarillos. Además de hacer un balance de toda la plantilla, se refirió a las críticas que está sufriendo Süle y dijo lo siguiente.

«Niklas Süle hizo más que ninguno durante sus vacaciones. Quería prepararse mejor, más intensamente para esta temporada. Si Niklas se mantiene saludable y trabaja en sus problemas, mejorará mucho. No había razón para alimentar esto más.»

Sin dudas, las declaraciones del técnico de Alemania no cayeron nada bien. Y no es la primera vez que hay asperezas entre el cuerpo táctico de la Mannschaft y Las Abejas.