Leverkusen espera una muestra de fidelidad de Xabi Alonso

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Leverkusen está molesto con los rumores y espera una muestra de fidelidad de Xabi Alonso.

Una situación insostenible

No cabe ninguna duda de que la dirección deportiva a cargo de Simon Rolfes está muy enojada con la situación actual. Los rumores indican que el entrenador español ha estado en conversaciones con Bayern München y que habría dado el sí a la hora de negociar por él. Sin embargo, desde el club afirman no saber nada de esto y, además, confirman que no hay ninguna claúsula de liberación en su contrato.

Además de ello, Liverpool también se contactó con su agente, Iñaki Ibáñes. Pero en este caso, este le pasó el interés directamente a Las Aspirinas, que fue rechazado. Si bien como dijimos no tiene cláusula, habría un acuerdo de palabra en el caso de que Bayern, Liverpool o Real Madrid tocaran su puerta. En este caso, no se interpondrán, pero exigirán un resarcimiento que, en el caso de los bávaros, será más costoso por ser competidores directos en su liga.

Ahora bien, en estos momentos la directiva espera una muestra de fidelidad de Xabi Alonso ante tantos rumores. Ellos, literalmente, están esperando que se quede y lo haga saber rápidamente para no generar inestabilidad en el equipo.

La temporada aún no terminó para el Leverkusen de Xabi Alonso

Y si bien esa inestabilidad aún no está expresada porque no solo se mantienen invictos, sino que ganan casi todos sus encuentros, la realidad está en que la Bundesliga no terminó. Es cierto, tienen 10 puntos de diferencia con el último campeón, que se ubica segundo. Pero el antecedente que dejó Dortmund la campaña pasada es un trauma para todos los equipos que compiten contra FC Bayern.