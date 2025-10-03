Los 3 partidos destacados de la sexta jornada de Bundesliga

Después de una intensa jornada de fútbol en la Champions League, la Bundesliga retoma la actividad con tres partidazos.

Leverkusen recibe a Union Berlin

En el primer turno del día sábado, Leverkusen tendrá una cita que no le será nada fácil. Hay que tener en cuenta que este inicio de temporada para Las Aspirinas está siendo más que complicado. Vienen de empatar en Champions ante PSV acentuando los problemas en el juego pese al cambio de Ten Hag a Hjulmand. Y, por otro lado, Los Unioners llegan dos tras dos partidos donde mantienen el invicto.

Dortmund y Leipzig animarán la sexta jornada de Bundesliga

A la misma hora, tendremos un partido que podría marcar el destino para ambos. Leipzig arrancó muy mal la liga frente a Bayern, donde cayó goleado, pero después ha ganado todos los partidos. Mientras que BVB es uno de los pocos equipos invictos de Europa y, además, llega de golear a Athletic Club en la Champions. Veremos si el descanso hace la diferencia para Los Toros Rojos.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

FC Bayern quiere seguir puntero ante Frankfurt

En el segundo turno del sábado, tendremos un partidazo rotundo. Uno de los que uno no se puede perder porque la promesa de goles es total. Las Águilas de Frankfurt, segundo equipo más goleador de la liga alemana visita al equipo más goleador, FC Bayern. Los de Kompany vienen de ganar TODOS los partidos de esta temporada y este es el primer partido de alto riesgo que enfrentan en la Bundesliga.