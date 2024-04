Los cinco mejores jugadores de la Jornada 30 de la Bundesliga 2023/24

La Jornada 30 fue más que destacada para los outsiders de la Bundesliga y eso se ve en nuestro Top 5 semanal.

Marcel Schuhen – SV Darmstadt

Los Lirios están en la cuerda floja. A 10 puntos del play-off de permanencia y 11 de la salvación con 12 por jugar, hoy no pueden permitirse ningún error estando a un paso de volver a caer en 2. Bundesliga. Por eso, el partido ante su rival más cercano, 1. FC Köln, era casi como una final. El equipo lo entendió de esa manera y, sobre todo, Schuhen. En un encuentro más que parejo, tuvo cuatro paradas y mantuvo su valla invicta por tercera vez en la temporada.

Farès Chaibi – Eintracht Frankfurt

La fecha comenzó con un partido mano a mano por Europa entre el Eintracht y el Augsburg. Aunque los bávaros comenzarían ganando, Chaibi fue la figura del viernes para Las Águilas: participó directamente en seis de los doce tiros a portería del Frankfurt y marcó su segundo gol de la temporada con el parcial 1:1. Hugo Ekitiké y Omar Marmoush certificarían la remontada.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Marvin Ducksch – Werder Bremen

El delantero alemán estuvo en su mejor momento goleador cuando, con un doblete, el Werder Bremen dio otra gran campanada con su victoria sobre Stuttgart, el domingo. Además de su penalti y su gran remate, que lo llevaron a cifras dobles de goles en este curso (11), realizó cuatro tiros en total, el máximo del partido.

Ozan Kabak – TSG Hoffenheim

¿Puede destacarse un defensor, a pesar de recibir tres goles en contra? Si es Kabak, sí. En esta jornada 30, marcó su tercer gol de la temporada en la Bundesliga desde larga distancia en la victoria por 4:3 contra el Gladbach, estableciendo su récord personal en el campeonato. Como si fuera poco, lideró la mayor cantidad de duelos de su equipo (20), ganando un sólido 70% de ellos.

Robin Hack – Borussia Mönchengladbach

¿Y puede tener un equipo derrotado al JUGADOR DE LA JORNADA? Si no fuera Hack, probablemente no. El jugador de Los Potros cumplió con la inexorable Ley del Ex por ¡triplicado! El primer hat-trick de su carrera fue uno “perfecto” además, realizándolo con sus dos pies y con su cabeza. Lamentablemente para él, los tres puntos se quedaron en Hoffenheim.