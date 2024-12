Los desafíos de Borussia Dortmund para el 2025

Borussia Dortmund ya piensa en el 2025 con la clara certeza donde deberá mejorar su imagen tomando decisiones claves.

Pasar la escoba por el plantel

Sin ninguna duda, BVB deberá hacer una gran limpieza por la plantilla. Entre jugadores que no rinden hay muchos que, además, cobran un alto salario. Sebastién Haller, Salih Özcan, Donyell Malen, Giovanni Reyna, Emre Can y Niklas Süle serían los nombres que tendría en carpeta la directiva para deshacerse y vaya que tienen argumentos. Dortmund necesita consolidarse y no seguir gastando mucho dinero en quienes no dan la talla.

Reforzar posiciones necesarias

Si uno hace limpieza, tendrá que traer refuerzos para poder suplir varias posiciones. Esta temporada se está notando mucho que falta al menos un central como también un lateral izquierdo para competirle a Bensebaini. Por otra parte, un mediocentro de ataque para competir con Julian Brandt también vendría bien y tendrán que estar atentos a algún extremo consolidado para no tirarle tanta presión a Duranville y a Gittens.

Meterse a Champions, aunque sabe a poco

Si bien sabe a muy poco el clasificar a Champions, este es el objetivo más realista para este equipo. Hoy están a once puntos de la cima, por lo que el título de la Bundesliga se hace un tanto difícil. Por otra parte, en la DFB Pokal tampoco tienen chances porque quedaron eliminados ante Wolfsburg. Y, quizás, otro objetivo podría ser pelear la Champions como hicieron la campaña pasada. Sin ninguna duda, para buscar títulos en 2025, Dortmund tiene que poner foco en hacer una reconstrucción seria en verano y hacer una primera vuelta a la altura de su grandeza en la 2025/26.