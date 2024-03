Los dos entrenadores de Bundesliga que están en la cuerda floja

Este fin de semana, comienza la jornada 24 de la Bundesliga y hay dos entrenadores que podrían perder su puesto.

Niko Kovac, el más comprometido

El primero que hay que mencionar es al actual técnico de VfL Wolfsburg. Ya hace unas semanas le habían dado el ultimátum con una posible salida, pero con el empate que logró ante Borussia Dortmund, logró estirar un poco más su mandato en Los Lobos.

Sin embargo, aunque suele difícil de creer, el equipo podría cambiarse su nombre a Deportivo Empate. En lo que va de este de 2024 no ha podido ganar ninguno de sus encuentros en el terreno de las competencias oficiales. Ha perdido solo uno, pero lleva seis empates que lo alejaron muchísimo de las competencias europeas. Si no logra los tres puntos en la próxima jornada ante Stuttgart, no sería sorpresa verlo salir.

Dino Toppmöller cierra la lista de los dos entrenadores discutidos en la Bundesliga

En sintonía de lo mencionado, la otra cabeza de grupo que podría rodar sería la del técnico de Eintracht Frankfurt. No arrancaron para nada mal el año porque vencieron a RB Leipzig y Mainz, pero este último fue el único rival que pudieron derrotar desde el 26 de enero. Desde allí registran dos derrotas y cuatro empates. Sin embargo, lo más doloroso fue haber caído eliminados de la UEFA Conference League, tercera competencia a nivel importancia europea, ante el Union Saint-Gilloise.

Desde las entrañas del club dicen que la idea con Dino es que su proyecto sea a largo plazo y hasta incluso lo compararon con la labor de Mikel Arteta en Arsenal. Empero, si no empieza a ganar, ese respaldo de la directiva se verá diluido totalmente ante la afición.