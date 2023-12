Los pilares del FC Bayern München: Müller y Neuer, asegurados. ¿Y Kimmich?

Thomas Müller se sumó a las renovaciones principales del FC Bayern München junto a Manuel Neuer. Pero Joshua Kimmich podría no seguir en esa sintonía.

Hay Müller y Neuer para rato en el FC Bayern

El mercado de fichajes se acerca y el FC Bayern comienza a moverse con el futuro en mente. Tras conseguir la renovación de Manuel Neuer y Sven Ulreich hasta 2025 en el pasado mes de noviembre, en el día de la fecha Thomas Müller firmó su extensión por el mismo periodo de tiempo.

Si bien Thomas Tuchel ha prescindido recientemente de ambos por diferentes razones (el arquero regresó hace unas semanas tras un accidente de esquí, mientras que el atacante no tiene los minutos de juego de otros años), los dos iconos históricos del club bávaro continuarán por un par de años más.

La mira de ambos, reportan los medios alemanes, está en la final de la Champions 2025, que se jugará en el Allianz Arena. Tanto Neuer como Müller quieren cerrar su paso por el FC Bayern (¿y sus carreras?) levantando el pagaré de la edición 2011/12, en la que el Chelsea FC se quedó con el título ante ellos en dicho estadio.

Kimmich, uno de los líderes en duda

Aunque los dos pilares están asegurados, hay otros que podrían tener una vía de salida en breve: Leroy Sané, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Serge Gnabry, y Joshua Kimmich, todos bajo contrato hasta el verano de 2025, podrían abandonar el club al final de la temporada. Y la mayoría de los cañones apuntan a este último.

La emisora ​​de radio deportiva británica Talksport informó de la posibilidad de una salida de Kimmich al Manchester City en enero; con el entrenador Pep Guardiola particularmente interesado en este movimiento en caso de que necesite un reemplazo por una posible venta del mediocampista Kalvin Phillips.

De acuerdo con BILD, no hay ningún contacto entre el último campeón de Europa y el entorno del jugador alemán, que ahora negocia sin intermediarios/agente. Sin embargo, mientras no se ajusta del todo al perfil en el centro del campo buscado por Tuchel y se le vincula con rumores de traspasos también al FC Barcelona, su venta ya no es un tema tabú en lo absoluto dentro de las oficinas del FC Bayern.

De todas maneras, como la plantilla muniquesa será más amplia luego de la ventana de enero, el entorno de Kimmich tendrá más trabajo en verano que en invierno. Dado que su contrato está por expirar, el Rekordmeister aún podría cobrar por su transferencia después de la temporada actual si el centrocampista no lo renueva.