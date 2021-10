Los tres partidos destacados de la jornada 9 de Bundesliga

Como sucede en la previa de cada fin de semana de Bundesliga, te traemos los partidos más destacados de la jornada 9.

FC Bayern München – TSG Hoffenheim

En modo apisonadora, FC Bayern München llega a este duelo con la ambición de seguir estirando su ventaja en el terreno local. Ya en Champions League tienen puntaje ideal, pero en Bundesliga la derrota contra Eintracht Frankfurt en la jornada 7 ha dejado un sabor amargo para Nagelsmann que quería campeonar de manera invicta según trascendió en los medios. Por ello, en este duelo seguirán su paso sin piedad.

Enfrente tendrán a un Hoffenheim que viene de destrozar a FC Köln por 5:0. Los de Sebastian Hoeness, tal lo caracteriza su ciclo como entrenador de Los Pueblerinos, vienen haciendo una campaña muy irregular. Justamente es por eso que marchan en el noveno lugar de la tabla. Sin embargo, los bávaros no se deberán descuidar porque siempre es una sorpresa enfrentar a los de Sinsheim.

FC Köln – Bayer Leverkusen, el Derby de los destacados de la jornada 9 de Bundesliga

Como anteriormente se contó, Las Cabras vienen de caer duramente frente a Hoffenheim. Hasta el fin de semana pasada, su temporada estaba siendo más que buena e incluso actualmente están en la séptima posición. Comparando a lo que fue la campaña de la temporada anterior, el ciclo de Baumgart todavía tiene mucho crédito aunque enfrente tiene un Derby donde o se sale muy motivado o se sale lastimado.

Sin dudas que Las Aspirinas no llegan del todo bien a uno de los clásicos del Rin. La derrota por 5:1 frente a FC Bayern fue un baldazo de agua fría para un equipo que soñaba con ocupar la primera plaza. Sin embargo, Gerardo Seoane ya ha dicho que no se quedará con los brazos cruzados y que el derby es la oportunidad para reivindicarse del paso en falso frente a los bávaros.

VfL Wolfsburg – SC Freiburg

Si hablamos de equipos que están cayendo de a poco, tenemos que mencionar a Los Lobos de Wolfsburg. Comenzaron la temporada liderando la Bundesliga y desde la cuarta fecha, no han podido ganar ni un partido. Ni por Champions League ni en el terreno local. La situación es preocupante, pero van Bommel va a tener que sortearla si no quiere poner su puesto en duda.

Y no la tendrá nada fácil porque enfrente, estará el sorprendente SC Freiburg. Los de la Selva Negra actualmente ocupan la cuarta plaza y están en una de las mejores temporadas desde que Christian Streich es su entrenador. Claramente que para seguir a este paso no se podrán relajar. Si bien Wolfsburg no llega en su mejor momento, deberán prestar más que atención.