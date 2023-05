Si bien se especuló con un posible préstamo, desde Múnich afirman que Mathys Tel se quedará en FC Bayern München.

Un jugador que no cumplió con lo que se esperaba

En el verano del año pasado, los bávaros decidieron adelantarse a todos los gigantes europeos y ficharon a un Tel de apenas unos 17 años por unos 20 millones de euros. En su momento se lo trajo como la gran promesa para el ataque y todavía no se había definido del todo la salida de Robert Lewandowski. Es justamente por esta razón que no se esperaba que tenga tantos minutos, pero una vez salido el polaco, todo el mundo pensó que en la presente campaña él iba a terminar siendo el titular.

Tengamos en cuenta que es el único jugador en todo el plantel que es centrodelantero. Sin embargo, tanto Nagelsmann, en su ciclo, como Tuchel en la actualidad solo lo han utilizado como relevo del que jugaba como titular. Así es como, en este momento, el francés registra solo 563 minutos, empero, lo que sorprende es que en ese poco tiempo ha gritado cinco goles.

Vive la última información del fútbol alemán en el último episodio de El Debate de Mi bundesliga.

Así y todo, Tel se quedará en FC Bayern

Mas allá de esto, la directiva del club rojo no le ha soltado la mano para nada a su joyita de ataque. Justamente en este sentido, han descartado cualquier tipo de movimiento a préstamo en el próximo verano. Además, el jugador no tiene ninguna intensión de salir. Sabe que todavía no hay un candidato en el mercado que podría ser el nuevo centrodelantero bávaro. Y eso, le daría una ventaja con respecto a las oportunidades que pueda tener.

Según información de Sport1, esto ya se lo ha comunicado al club. Se quiere quedar a pelear. Y la recepción de su mensaje muy buena por parte de Salihamidzic, director deportivo. En Bayern están convencidos de que tiene la mentalidad necesaria y está rodeado de un gran ambiente.