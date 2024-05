Milan y Juventus quieren evitar la retirada de Mats Hummels

El futuro de Mats Hummels, que todavía no ha renovado con Borussia Dortmund, es una incógnita de cara a este verano. El veterano defensor tiene sobre la mesa la opción de un nuevo contrato con el BVB o colgar definitivamente las botas para centrarse en su familia, pero han aparecido dos actores nuevos en escena. Milan y Juventus quieren que tenga unos últimos años en Italia.

Nadie quiere desaprovechar sus últimos coletazos

El pasado fin de semana el Signal Iduna Park despidió a Marco Reus, quien no seguirá en Dortmund después de que la directiva decidiera dejarle libre. Hummels, otra leyenda del club negriamarillo, también acaba contrato y al contrario que su compañero no tuvo ninguna despedida, ya que todavía no se sabe qué va a ser de él después de la final de Champions del 1 de junio. Todo apuntaba a que esta podía ser su última temporada, pero el gran nivel que sigue demostrando en la zaga central a sus 35 años ha hecho que Las Abejas quieran ofrecerle otro contrato.

La tendencia de Mats Hummels era la de dejar a un lado definitivamente el fútbol para estar más cerca de su familia y, en caso de querer seguir jugando, sólo lo iba a hacer en Borussia Dortmund. No obstante, tal y como apunta BILD, no será la única propuesta. Tanto Milan como Juventus están muy interesados en hacerse sus servicios en caso de que se quede como agente libre. Si bien mudarse al extranjero no era a priori una opción, hay un factor que beneficia a estos dos clubes de la Serie A. Al encontrarse la familia de Hummels en Múnich, al sureste de Alemania, las distancias con Dortmund son similares a las del norte de Italia, por lo que estaría igual de cerca de los suyos. Por ello, si decide salir del BVB, los transalpinos tendrán un motivo de peso para convencerle de mudarse a Italia.

Hummels tomará su decisión después de la final de Champions

¿Seguir en Dortmund, colgar las botas, darse unos últimos años en la Serie A? Las posibilidades para Mats Hummels se expanden. No obstante, el mismo medio afirma que el defensor no tomará ninguna decisión antes de la final de Champions League, donde se podría proclamar campeón de Europa si derrota al Real Madrid. Lo que ocurra en Wembley puede influir mucho en lo que haga, y es que hay pocas formas mejores de retirarse que dándole a Borussia Dortmund, club del que ya es un ídolo, su segunda ‘orejona’. Tocará esperar al menos una semana para saber cómo termina esta historia.