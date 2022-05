Niko Kovac será el nuevo entrenador de VfL Wolfsburg

Según información exclusiva del periódico alemán, SportBild, Niko Kovac volverá a la Bundesliga a entrenar a Wolfsburg.

Una bomba que explotó en las últimas horas

Hasta hace unas horas, el sucesor de Florian Kohfeldt en baja Sajonia todavía no estaba del todo decidido. Habían sonado muchos nombres y el que parecía tomar fuerza era el de Thomas Reis, actual entrenador de VfL Bochum. Sin embargo, Schäfer y Schmadtke, cabezas de la directiva, se reunieron el día de ayer y el nombre elegido fue otro.

Y sí, hablamos de Niko Kovac. Para ellos, el croata puede volver a llevarlos a copas europeas y, no solo eso, sino que al tener un rostro bien conocido permitiría colocar a la marca en una buena posición. Incluso desde Wolfsburg se habla de que es el candidato ideal para que se haga cargo del equipo por el carácter que tiene.

Niko Kovac en Wolfsburg tras algunos falsos pasos

No cabe ninguna duda de que su mejor etapa como entrenador la paso en Eintracht Frankfurt. Con Las Águilas no solo consiguió jugar en Europa, sino que logró levantar la DFB Pokal en el 2018, cuando venció en aquella recordada final contra FC Bayern München. Desde allí, no la ha pasado tan bien.

Como bien se sabe, después de tocar el cielo con las manos con la Copa Alemana, los bávaros lo contrataron y si bien consiguió un doblete, su equipo jamás convenció. En el Gigante Alemán no alcanza con solo ganar y su juego colectivo no era del gusto de la totalidad de la directiva y el final es conocido.

Desde allí busco revancha en AS Monaco donde tampoco pudo hacer mucho que destacó. Es por ello que hace seis meses que está sin trabajo y veremos si haciéndose cargo de Los Lobos puede levantar a una plantilla que tiene mucha calidad, pero que tuvo una pésima temporada.