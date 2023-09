OFICIAL: Randal Kolo Muani ficha por Paris Saint-Germain

Uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes en toda Europa llega a su fin y Randal Kolo Muani cumple su deseo de firmar con el PSG. Eintracht Frankfurt terminó aceptando la última propuesta de los parisinos, que se hacen con el delantero francés a cambio de 90 millones de euros y la llegada de Hugo Ekitike al club del Meno.

Eintracht Frankfurt acabó cediendo ante las presiones de Kolo Muani

Uno de los jugadores más codiciados durante todo el 2023, por su gran temporada de debut en la Bundesliga, era Kolo Muani. No obstante, hasta hace unas semanas, todo parecía indicar que el francés había aceptado que este verano no sería el de su salida. No fue hasta que Paris Saint-Germain se lanzó a por su fichaje que el delantero cambió de opiniones. Quería ir a la capital francesa a toda costa, pero el Eintracht no le iba a dejar marchar si no llegaba una oferta de 100 millones de euros, por lo que fueron rechazando todas las ofertas por debajo de esa cifra.

El bloqueo de Las Águilas al traspaso mosqueó al atacante, hasta el punto que se declaró en huelga para que el club diera su brazo a torcer. Por ello, no estuvo en la convocatoria de la previa de Conference League junto a sus compañeros, y es que medios franceses afirmaban que ya estaba en París esperando a que la situación se resolviera. Finalmente, así ha sido.

En el último día de mercado, Eintracht Frankfurt ha permitido la venta de Kolo Muani a PSG a cambio de un paquete total de 90 millones de euros, que le convierten en la venta más cara de la historia del club.

Una baja muy dura para Las Águilas

Pese a solo haber estado una temporada en Frankfurt, no cabe duda que es uno de los mejores delanteros que han pasado por la historia del club. Con 26 goles y 17 asistencias en 50 encuentros oficiales con la camiseta del Eintracht, se convirtió en un pilar fundamental la pasada temporada para alcanzar los octavos de final de Champions League y la clasificación a competición europea en las últimas jornadas de Bundesliga. Sus sucesores no lo tendrán nada fácil para hacer olvidar su ausencia, por mucho que las formas no fueran como muchos hinchas y empleados de la entidad esperaban.