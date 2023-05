Oliver Glasner podría irse del Eintracht Frankfurt antes de la final de DFB-Pokal

El presente del Eintracht Frankfurt costaría el puesto a Oliver Glasner. Los directivos piensan en cortar el vínculo antes de la final de Copa Alemana.

En Frankfurt, ya le han bajado el pulgar a Oliver Glasner

La pelea por Europa en la liga tiene a Las Águilas como uno de los posibles contendientes a jugar competencias internacionales en el próximo curso. Sin embargo, hoy son los que más desventaja llevan respecto a sus adversarios. El 2023 del Frankfurt viene siendo olvidable, luego de llegar a diez partidos sin conocer la victoria tras la derrota por 3:1 en Hoffenheim.

Aunque el último campeón de la Europa League cayó al noveno lugar de la tabla, todavía hay esperanza de clasificar a esa competencia con una victoria en la final de la DFB-Pokal contra el RB Leipzig a principios de junio. Pero dicho encuentro podría no contar con su actual entrenador.

Según un informe del periódico Bild, se debería dar una reunión entre el técnico austriaco y el director deportivo Markus Krösche en el transcurso de la semana. Para el tabloide, la cosa es muy clara: Glasner se irá del club, pase lo que pase, ya que el Eintracht ya tiene un posible sucesor en la mira. No obstante, dicha salida podría adelantarse antes del partido decisivo en Berlín si el equipo no clasifica a Europa por liga.

Las cosas también se han complicado entre el DT y el directivo, quién no está contento con sus últimas actuaciones, inclusive fuera del terreno de juego. La gota que habría rebalsado el vaso sería un enfrentamiento de Glasner con un periodista en la rueda de prensa post-partido del sábado, cuando el primero se exaltó ante la consulta de si los jugadores no entienden el mensaje que le está dando y si no están comprometidos con el club.

El portavoz de la junta directiva de la institución hessiana, Axel Hellmann, había criticado con palabras claras el comportamiento del entrenador:

«Lo que no puedo entender en absoluto es que descargues tu decepción con un periodista que está haciendo su trabajo. No es ni bueno ni correcto reaccionar así.»

Dino Toppmöller, el candidato de la directiva para sucederlo

En consecuencia, Las Águilas han comenzado a comunicarse con posibles sucesores que podrían traer un soplo de aire fresco al quinto equipo más valioso de Alemania. Según el tabloide, hace unas semanas, Krösche conoció a Matthias Jaissle del RB Salzburg. Aunque el máximo candidato sería Dino Toppmöller.

Toda la actualidad también la encuentras en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

El quién era entrenador asistente más reciente de Julian Nagelsmann en el FC Bayern München y Leipzig e hijo del ex entrenador del Frankfurt, Klaus Toppmöller, podría continuar la historia familiar en el Meno. Dino fue vinculado recientemente al Brujas de Bélgica, por lo que la dirigencia deberá moverse rápidamente si no quieren perderlo antes del verano.