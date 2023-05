¿Por qué Adrien Rabiot no llegaría a FC Bayern München?

Hace una semana se acercó el nombre de Adrien Rabiot a FC Bayern München, sin embargo, ya fue descartada su llegada.

Una gran oportunidad de mercado

En los últimos años, los increíbles precios del mercado hicieron que la moda de salir a costo cero de los clubes se imponga como a mediados del siglo pasado. En este sentido, muchas grandes figuras deciden salir de sus clubes sin renovar sus contratos y uno de esos ejemplos es el de Adrien Rabiot.

En las últimas horas, medios italianos contaron que finalmente no hubo acuerdo para extender su vínculo con la Juventus. Pese a numerosas reuniones entre la directiva y su madre, Veronique, no han podido llegar a un acuerdo sobre el salario del francés. Según se ha conocido, exigen 10 millones de euros por año y los Bianconeri no quieren pagar esa cifra.

Ante esto, si bien todavía no están totalmente enterradas las chances de que se quede, varios clubes se empiezan a acercar al mediocampista y, ahora, se informa que su futuro es totalmente incierto.

Rabiot y Bayern, algo que no sucederá

Si bien a la directiva bávara el nombre del mediocampista francés le gustaba y mucho como para hacer una oferta por él, en las últimas horas se ha conocido la causa por la que no llegaría. Esa causa reside en un altercado con un viejo conocido. Y ese viejo conocido es Thomas Tuchel, actual entrenador del último campeón alemán.

Según información de Sky Sports, se discutió el nombre de Rabiot certeramente, empero, tuvo una mala relación con el técnico cuando cruzaron caminos en PSG. Y teniendo en cuenta que Bayern sigue planeando con «TT», la llegada del mediocentro está totalmente descartada. Ahora bien, varios clubes de la Premier League siguen sus pasos y todo indicaría que Manchester United picaría en punta para llevárselo.