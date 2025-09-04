¡Problemas en Dortmund! La lesión de Fábio Silva es más grave de lo esperado

El fichaje de Fábio Silva generó opiniones divididas entre los hinchas y la prensa. Sebastian Kehl defendió la incorporación argumentando la necesidad de alternativas ofensivas para una temporada cargada de compromisos. Dortmund afrontará alrededor de 50 partidos y un reemplazante de nivel para Guirassy era considerado imprescindible.

Sin embargo, las dudas crecieron tras la noticia confirmada por BILD. El delantero portugués sufrió una lesión recurrente en los aductores que lo deja fuera de acción por varias semanas. Su ausencia llega en un momento delicado, justo cuando debía debutar en Champions League y en los primeros partidos de Bundesliga.

Fábio Silva lesiónado: costo millonario y ausencia prolongada

La inversión por Fábio Silva rondó los 23 millones de euros, cifra importante para un jugador que todavía no pudo debutar oficialmente con la camiseta del Dortmund. RNBVB confirmó que su recuperación no tiene fecha exacta debido a la necesidad de un descanso prolongado, lo que complica los planes inmediatos del equipo.

El contexto agrava las críticas porque el club sumó a un futbolista lesionado justo en la temporada más exigente en cuanto a calendario. La falta de certezas sobre su retorno aumenta la presión sobre la directiva. Los hinchas cuestionan si fue prudente apostar fuerte por un jugador con antecedentes físicos tan recientes.

Kehl había anticipado que la plantilla requería profundidad ofensiva para afrontar todos los frentes. Sin embargo, la realidad es que Dortmund se quedó sin su refuerzo estrella en el arranque más demandante del año. La lesión de Silva no solo representa un golpe deportivo, sino también económico y estratégico. El tiempo dirá si la apuesta valdrá la pena.