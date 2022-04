Una realidad casi asumida es que Erling Haaland saldrá de Borussia Dortmund en el próximo mercado de fichajes. Por eso, la dirección deportiva ya se encuentra en tratativas de encontrar al sustituto ideal. Según el diario SportBild, habría confeccionado una lista de posibles candidatos. Adam Hložek, Patrik Schick, Sasa Kalajdzic y Sébastien Haller son los nombres que más pican en punta. ¿Quién se adaptaría mejor a las necesidades del BvB?

Adam Hložek, ¿una apuesta arriesgada para suplir a Haaland?

Este joven de 19 años es una de las joyas de la República Checa. Gracias a su gran rendimiento se ganó la titularidad en Sparta Praga. Los números de la presente campaña lo avalan. Sus 9 goles y 13 asistencias en 38 partidos confirman el aumento de su estado de forma.

Si hablamos de su estilo de su juego, podemos decir que se destaca por su versatilidad, ya que en su corta carrera se desempeñó en varias posiciones en el frente de ataque (principalmente como extremo izquierdo, mediapunta o delantero centro). Su buena conducción de pelota le permite sacarse de encima a sus rivales con mucha facilidad. A eso le agregó una fortaleza en el juego aéreo y un olfato goleador, al aprovechar sus 1,88 metros. Este conjunto de características lo convierten en un jugador completo y capaz de ofrecer muchas variantes, pese a su edad tan precoz. Para un conjunto como el de Las Abejas sería ideal.

En cuanto a una posible transferencia, un factor positivo es que Hložek entra en su política de fichajes. Su valor de 20 millones de euros, según Transfermarkt, indica su factibilidad. Sin embargo, no cuenta con la experiencia necesaria en una liga de peso. La tarea de reemplazar a un Haaland que asegura, por lo menos, 20 goles por temporada (un promedio de un gol por partido) lo haría cargar con una mochila pesada. En definitiva, no deja de ser una apuesta a futuro. Podría salir bien o mal. Eso sí, el punto antes mencionado y la adaptación al ritmo de la Bundesliga serán claves a la hora de demostrar su potencial.

El fichaje de Patrik Schick es prácticamente imposible

Otro de los delanteros que está en la mira de Los Negriamarillos es Schick. En esta temporada logró su explosión definitiva. Su gran actuación en la Eurocopa 2020 con República Checa fue clave para sentar las bases de su gran nivel en Bayer Leverkusen. Ya son 20 goles en 20 partidos, pese a que actualmente se recupera de una rotura de fibras. Sin dudas, unos números que reafirman su eficacia de cara al arco rival.

Si bien es la principal opción dentro del fútbol alemán, todo quedaría en un simple sueño. Esto se debe a que el mayor impedimento es su alto valor de mercado. Las Aspirinas pedirían más de 70 millones por su ficha. Por esa razón, las posibilidades de verlo vestido de amarillo y negro son escasas.

¿Es el momento de traer a Saša Kalajdžić en lugar de Haaland?

Ahora nos centramos en el caso de Kalajdzic. A diferencia del resto de los candidatos, el costo por su fichaje es el más barato. Como la transferencia ronda en una cifra entre 15 y 20 millones, no sería descabellado que Dortmund intente quedárselo.

Lo cierto es que causó gran sorpresa en VfB Stuttgart, cuando fue la revelación bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo. No sólo demostró un gran poderío goleador (16 goles en la temporada pasada), sino también se lució con cualidades técnicas que se las debe a su pasado como mediocampista en Admira Wacker. A pesar de sus dos metros de altura dejó en claro que no es estático.

Ahora bien, la primera mitad de este curso se la perdió por lesión y su rendimiento decayó, sumido a la situación actual de su equipo en la zona baja. Por ende, su mejor versión ya pasó. Al no ser un jugador de primerísimo nivel como Haaland , el hecho de que lo sustituya significaría un retroceso en cuanto a calidad se refiere. Pero eso no quita de que estemos hablando de un buen jugador.

Sébastien Haller, un delantero codiciado

No cabe ninguna duda de que las actuaciones de la principal carta ofensiva del Ajax son un absoluto escándalo. El franco-marfileño consiguió registros de antología que cautivaron a los grandes equipos de Europa. No tiene nada que envidiarle a los mejores en su posición. Con 33 goles en 35 juegos, se erigió como uno de los arietes de moda en el Viejo Continente y no es casualidad de que quieran ir a buscarlo con vistas a reforzar la delantera.

Un Dortmund que urge de encontrar un delantero de calidad lo necesita más que nunca. Además de aportar jerarquía, tiene mucho roce internacional y conoce muy bien el fútbol alemán, al haber destacado en su etapa en Eintracht Frankfurt. Por supuesto que es idóneo para conjuntos que apuestan a las transiciones rápidas. Más allá de dominar el juego aéreo, también es muy criterioso y aprovecha su buena lectura para atacar los espacios vacíos.

El cuadro neerlandés lo tasó en 30 millones. A priori es una cifra no muy alta en relación al nivel que viene demostrando y las posibilidades de ficharlo no serían imposibles. No obstante, la pequeña desventaja, a diferencia del caso de Hložek, es que tiene 27 años y rara vez vimos al BvB traer a jugadores de esa edad en los últimos tiempos. De todas maneras, si hay un momento para el esfuerzo, este es el indicado. Hoy por hoy es el «9» que está en boca de todos y dentro de las lista de las posibilidades es el que mejor encaja. Todavía quedan unos meses para que se de inicio al mercado de verano y veremos si el cuadro Borusser decide ir a la carga para reemplazar a Haaland.