Rafael Borré se quedaría hasta el final de temporada en la Bundesliga

Pese a haberse oficializado su fichaje e incluso haber posado con la camiseta de Internacional de Porto Alegre, la marcha de Rafael Santos Borré de la Bundesliga podría demorarse hasta el final de temporada. Eintracht Frankfurt llegó a un acuerdo con el club brasileño pero Werder Bremen, donde actualmente se encuentra a préstamo, no piensa romper la cesión y quiere mantenerle en sus filas hasta lo inicialmente firmado.

El culebrón de Rafael Borré aún no ha terminado

Una de las principales historias que nos está dejando este mercado de invierno en la Bundesliga tiene que ver con el futuro de Rafael Santos Borré. El delantero colombiano estuvo durante semanas en la mira de Internacional junto a su antiguo compañero en River Plate y en Eintracht Frankfurt, Lucas Alario. El fichaje de este último no tardó en realizarse pero con Borré pasó todo lo contrario ya que no se encuentra actualmente en la ciudad del Meno, sino cedido en Werder Bremen.

Desde que iniciaron las negociaciones, el club norteño dejó claro que no quería cancelar la cesión de Borré sin recibir una compensación y, si bien se hizo oficial el traspaso a Internacional, hay que mirar la letra pequeña. En el comunicado oficial que Eintracht Frankfurt sacó al respecto, Las Águilas apuntaron que «Borré volverá a Sudamérica, como muy tarde, en verano». Esto se debe a que, por mucho que el colombiano ya haya firmado el contrato con su nuevo equipo, sólo se unirá cuando termine su préstamo con el Werder. Y de momento, esto no va a suceder en enero.

Los directivos de Werder Bremen siguen empeñados en cumplir con la cesión

En esta situación, es Werder Bremen quien tiene agarrada la sartén por el mango y no se imaginan aún la salida de Rafael Borré. Ante micrófonos de DAZN antes del último encuentro contra FC Bayern, donde terminaron venciendo por 0:1 en Múnich, el exjugador y actual directivo Clemens Fritz declaró que el delantero «sigue teniendo contrato y no están interesados en dejarle salir» y que se quedará hasta el verano porque «es una pieza importante y no hay tiempo para traer a muchos jugadores».

Si Internacional quiere sacar ya al ariete de la Bundesliga para el inicio del Brasileirão, todo indica que tendrán que pagar una importante compensación al Bremen para que accedan a cortar con su cesión. Así que, por mucho que el jugador haya dado el visto bueno, aún queda mucho para verle jugar en Brasil.