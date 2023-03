Randal Kolo Muani contrata un nuevo agente

Randal Kolo Muani ha decidido abandonar su agencia de representación y de ahora en adelante gestionará su carrera con su entorno cercano y el agente Moussa Sissoko. En Eintracht Frankfurt no están preocupados por un deseo de marcha el próximo mercado.

Un cambio de agente en la cima de la ola mediática y en su mejor nivel

Uno de los jugadores que más están destacando en la Bundesliga y en el fútbol europeo es Kolo Muani. El delantero francés, que estuvo a un mano a mano de poder proclamarse campeón del mundo, es uno de los más pretendidos en el mercado y nadie duda en que Eintracht Frankfurt recibirá ofertas por él en verano. Para prepararse, ha decidido contratar a Moussa Sissoko, agente francés que ya ha trabajado con viejos conocidos de la Bundesliga como Ousmane Dembélé o Mattéo Guendouzi, como su nuevo representante.

Markus Krösche, director deportivo de Las Águilas, confirmó a Sport1 este cambio en el entorno del jugador. En Frankfurt están confiados de que Kolo Muani ni Sissoko provocarán distanciamientos con el club.

«Moussa Sissoko me informó la semana pasada de que ahora es el nuevo agente de Randal. A pesar del cambio, estamos totalmente relajados en Eintracht.»

Frankfurt tiene la sartén de Kolo Muani por el mango

La intención de Eintracht Frankfurt es no dejar salir a ninguna de sus piezas clave en verano. A diferencia de Daichi Kamada o Evan N’Dicka, que terminan contrato hasta final de temporada, Kolo Muani está vinculado hasta 2027 con el club del Meno, por lo que este aún no tiene ninguna necesidad de vender. Es por ello que, si no se presenta una oferta que no puedan dejar pasar, tienen todo para evitar que el delantero se marche en la próxima ventana de transferencias, presione o no su nuevo agente para el cambio.