Schalke 04 ficha a Simon Terodde, el talismán de la 2. Bundesliga

En Gelsenkirchen ya se ha iniciado la planificación de la próxima temporada en 2.Bundesliga, y para ello han firmado a uno de los goleadores históricos de la categoría. No es otro que Simon Terodde, que llegará a FC Schalke 04 como agente libre el próximo mes.

Terodde, de 33 años, firma por un año con Los Mineros más otro opcional abandonando el Hamburg SV de Daniel Thioune, con el que ahora pelea por el ascenso a Bundesliga. Es la mayor esperanza del Schalke para lograr el retorno a la máxima competición lo antes posible.

Un goleador de época en 2. Bundesliga

Los registros de Terodde en la segunda categoría son inapelables, con 139 goles en 250 partidos disputados. Canterano del Duisburg, empezó a asentarse en la categoría con su fichaje en 2011 por el Union Berlin. No obstante, su verdadera irrupción no llegó hasta su llegada al VfL Bochum en 2014. Los 16 goles que anotó aquella temporada se quedarían en poco comparado con lo que vendría después ya que, en las últimas cuatro temporadas disputadas en 2. Bundesliga, no ha bajado de las 20 dianas.

Equipos tradicionales de Bundesliga como VfB Stuttgart o 1. FC Köln han recurrido a sus servicios en sus últimos descensos y ha demostrado ser un jugador que siempre cumple. El único pero que se puede poner es que en el tiempo que sí ha jugado en la máxima categoría no ha tenido el mismo rendimiento, pero queda claro que es un seguro de goles para todo equipo que busque el ascenso. A destacar la temporada 18/19 con Las Cabras Montesas, donde logró 29 goles, una cifra con la que muchísimos delanteros en el mundo soñarían.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga en iVoox.

Terode, un traspaso inteligente para el Schalke

Lo mejor de este fichaje es que en el Veltins Arena parece haber un plan para recuperar lo que un par de malas temporadas en lo deportivo y años nefastos en los despachos les ha arrebatado. Pese al problema que podría suponer su edad, Terodde está demostrando en Hamburgo que los años no le pesan y que es un jugador de gran utilidad, y además llega Schalke 04 sin que hubiera que gastar un euro en el traspaso. Habrá que seguir de cerca el resto de pasos de Los Mineros en el próximo mercado, pero el primero no ha podido ser mejor.