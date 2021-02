Sevilla, un rival cada vez más complicado para el Borussia Dortmund

La Champions League es la competición más exigente para los clubes europeos y en Dortmund son conscientes de ello. La mala situación por la que pasan los alemanes en Bundesliga hace más cuesta arriba el camino de esta temporada para los hombres dirigidos por Edin Terzic, que tuvo que ocupar el cargo de técnico tras la destitución de Favre. Pese a la gran calidad de los jugadores, la plantilla de Borussia Dortmund no está dejando signos de poder hacerle frente a un buen Sevilla FC.

La combinación de jugadores que posee el equipo negriamarillo hacía temblar a todo el continente a principios de temporada. Nombres novedosos como Erling Haaland o Jadon Sancho, unidos a la veteranía de otros como Marco Reus formaban un equipo que podía aspirar a grandes cosas. No obstante, todo no ha ido según lo previsto: el nuevo año 2021 no le ha deparado buena suerte a un club que debía estar plantándole cara al Bayern Múnich.

Dudas sobre Borussia Dortmund

Haber logrado tres victorias, dos empates y tres derrotas en lo que va de año ha hecho saltar las alarmas en el Signal Iduna Park. Cada jornada, el fútbol en vivo arranca en Alemania y los resultados no parecen mejorar, puesto que el equipo de Terzic ha caído al sexto puesto, descolgándose de cualquier opción de luchar por el campeonato liguero. El nuevo objetivo pasa por levantar cabeza y asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League.

37 goles, 37 partidos oficiales con el Borussia Dortmund. Una completa locura. Haaland, 20 años de edad. #bvb pic.twitter.com/ApIgmwu80o — Borussia Dortmund (@NegroAmarillo09) January 22, 2021

Otra opción que le quedaría al conjunto alemán sería ganar la presente edición de la Copa de Europa, una meta que se ve como un sueño, pero que, en realidad, se muestra como algo más que complicado. Después de haber pasado la fase de grupos, el sorteo marcó un equipo bastante difícil: el Sevilla FC. Con un gran estado de forma, el club sevillano se prevé como un rival con buenas opciones de ganar el choque contra el Borussia Dortmund.

El Sevilla, en su mejor momento

Al contrario del mal momento por el que atraviesa el conjunto alemán, los andaluces han demostrado con creces su buena dinámica y trabajo constante. Tras haberle ganado la ida de semifinales de Copa del Rey al Barcelona y con un cuarto puesto en liga, el equipo dirigido por Julen Lopetegui está dispuesto a llegar hasta la final en Champions League.

Su excelente estado de forma se contempla en las estadísticas. Llevan una racha de nueve partidos consecutivos con victoria, habiéndose enfrentado a rivales de gran envergadura como Barcelona, Valencia y Getafe. De esta forma, Sevilla conserva positividad y motivación de cara a su duelo contra el Borussia Dortmund.

Edin Terzic tiene por delante un gran reto profesional: levantar el ánimo de su plantilla ante un mal momento, sacar el máximo rendimiento a cada uno de sus jugadores y llegar a un nivel competitivo acorde a las exigencias que el Sevilla impondrá sobre el terreno de juego. La calidad de los efectivos alemanes es más que sobresaliente, por lo que podrán tener posibilidades si consiguen remar al mismo son. La Champions League nunca fue fácil y es el momento idóneo para que el Dortmund demuestre que es un club digno de pertenecer a esta élite.