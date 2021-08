Sevilla sigue de cerca a Thomas Delaney

Tras una gran Eurocopa vistiendo los colores de Dinamarca, Thomas Delaney, mediocampista de Borussia Dortmund, está en la órbita de Sevilla.

Lo que sucede con Delaney en Dortmund es muy llamativo. Pese a estar entre los que más quiere la afición del Muro Amarillo, la directiva no lo valora de la misma manera. Para ellos, otros jugadores en su puesto están por encima de él y buscan darle una salida del club.

Para repasar, los habituales titulares en su puesto son Mahmoud Dahoud y Jude Bellingham. En el banco de suplentes, están Axel Witsel, recién recuperado de una lesión, y Emre Can, que ha tenido pocos partidos buenos en Dortmund. Es por ello que es muy raro lo que sucede con el futuro de Delaney. Mientras todos ven un gran nivel en él, el consejo deportivo lo estaría desechando cuando ni siquiera las opciones que hay son mejores. Marco Rose, entrenador, no quiso abrir la polémica y dijo:

““Thomas sigue siendo jugador del Borussia Dortmund. Normalmente no me gusta hablar sobre rumores, pero en este caso puedo decir que aún no me han comunicado nada sobre un posible traspaso”