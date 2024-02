Simon Rolfes responde sobre la «suerte» del Bayer Leverkusen en sus fichajes

El presidente honorario del FC Bayern, Uli Hoeneß, declaró que el Bayer Leverkusen tuvo “suerte” en sus fichajes y el directivo Simon Rolfes levantó el guante.

Hoeneß había afirmado antes de la derrota por 3:0 en el partido de la jornada entre ambos equipos que el Leverkusen había tenido «un poco de suerte con sus fichajes» en verano, puntualizándose en las figuras de Victor Boniface y Alejandro Grimaldo:

Sus palabras se volvieron en contra cuando el propio Grimaldo, que llegó gratis procedente del Benfica de Lisboa, marcó el 2:0 de las Aspirinas. El internacional español participó en 21 goles (10 anotaciones y 11 asistencias) durante 30 presentaciones de los 31 partidos del club en la temporada.

Mientras el lateral respondió dentro de la cancha, el director deportivo del Bayer 04 lo hizo fuera de ella, frente a las cámaras de SPORT1:

«La suerte no es una coincidencia. Desafortunadamente, no fue así que no hubo competencia. Con Grimaldo teníamos claro que teníamos la oportunidad de comprarlo en verano. Lo teníamos en nuestro radar desde hacía mucho tiempo, estuve en Lisboa en 2019 y lo vi en un partido».