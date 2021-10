Sin Erling Haaland, Borussia Dortmund vuelve a la victoria

Sin la presencia de Erling Haaland, Borussia Dortmund venció por 2:1 a FC Augsburg y volvió a la senda de las victorias en la Bundesliga.

Un partido que se complicó más de lo que debía para Borussia Dortmund

El equipo negriamarillo recibía en la tarde de sábado a uno de los peores FC Augsburg de las últimas temporadas. Solo pudieron ganar un partido en la temporada y marchan antepenúltimos. Todos esperaban una goleada de BVB, pero está nunca llegó. A pesar de que Raphaël Guerreiro abrió la cuenta en el minuto 10 desde el punto penal. Un penal que se trae consigo polémica porque muchos expertos dicen que no fue.

Con una ventaja en los inicios del partido la ilusión crecía, pero a los 25 minutos tras un disparo que pegó en el larguero, Andi Zeqiri marcó el empate para silenciar un Signal Iduna Park que se encontraba con un trascurso del partido que no esperaba. Por suerte para los de Rose, Julian Brandt con su pierna izquierda iba a firmar el 2:1 final, justo cuando el equipo pasaba por su peor momento en el trascurso del partido.

Y eso es lo que deja sabor a poco, BVB ganó y consiguió los tres puntos, sin embargo, no termina de convencer. En primer lugar, hasta el momento no han podido concretar ni una valla defensiva. En segundo lugar, la irregularidad en los 90 minutos provoca descuidos que luego paran caro. Y por último, el nivel del juego colectivo todavía no vislumbra a nadie. Incluso muchas veces es salvado por la calidad técnica que hay en el plantel.

¿Y cuándo vuelve Erling Haaland a Borussia Dortmund?

La ausencia del delantero estrella del equipo aurinegro se hace notar. Donyell Malen quién lo está reemplazante no lo está haciendo mal, pero lejos esta del nivel del noruego. Y lo peor para la afición es que todavía no hay fecha precisa para su recuperación y vuelta al verde césped.

El club informó que solo pasa por molestias físicas. Ahora bien, la presencia del diagnostico médico brilla por su ausencia debido a que no lo han hecho público en ningún momento. Es por ello que se deberá estar atento a las actualizaciones que vaya dando Borussia Dortmund para saber cuando volverá Erling Haaland.