Thomas Müller considera ofertas para salir de FC Bayern München

Ante su reciente falta de minutos bajo el mando de Thomas Tuchel en FC Bayern München, le han llegado ofertas a Thomas Müller para abandonar el club este mismo verano. La directiva no quiere dejarle marchar, pero el jugador no tiene aún intención de retirarse y quiere seguir siendo importante en un equipo de élite.

Thomas Müller podría cambiar de aires si no recupera protagonismo

Uno de los grandes perjudicados por la llegada de Tuchel al banquillo del Allianz Arena está siendo Thomas Müller. El veterano atacante había mantenido inicialmente su estatus como titular pero en los últimos encuentros ha acabado en un rol de banquillo. En la eliminatoria de Champions League contra Manchester City disputó sólo 28 minutos de 180 y en las pasadas jornadas, donde FC Bayern ha vuelto a carburar, tampoco ha sido parte del XI inicial.

Tal y como informa BILD, Müller exploraría ofertas si no mejora su situación. A sus 33 años, todavía se ve como un jugador indiscutible y sólo le queda un año más de contrato en Bayern. El retiro no es una opción, y es que todavía puede entrar en los planes de Hansi Flick para la Eurocopa de 2024, que se disputará en suelo alemán.

El mismo medio afirma que ya tiene sobre la mesa dos ofertas procedentes de la Major League Soccer y en Arabia Saudí también están pendientes de su situación. No obstante, Müller buscaría mantenerse en las principales ligas europeas.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

La directiva de FC Bayern no quiere dejarle marchar

La postura de la dirigencia es, para Sport1, muy clara. Los Bávaros no quieren perder a Müller por su larga trayectoria en el club y porque creen que aún puede ser una pieza muy importante tanto en el campo como en el vestuario. Además, aún no han recibido una queja por su parte. Incluso no descartarían ofrecerle renovar una última vez hasta 2025, pero saben que deben dar tiempo de juego a jugadores más jóvenes. ¿Terminará Müller su carrera en Múnich como un one club man o saldrá en busca de minutos para llegar en mejor forma al que sería su último torneo de selecciones?