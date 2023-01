En la mañana de hoy, Thomas Müller confirmó que no se retira de la Selección de Alemania y sueña con jugar la Eurocopa en 2024.

Müller no se retira de Alemania

Luego del fracaso rotundo de Alemania en Qatar 2022, los rumores de retiros de varios jugadores fueron tapas de los principales periódicos por varios días. Sin embargo, las principales caras del seleccionado teutón no dijeron nada en su momento y recién ahora están analizando su perspectiva a futuro.

Ahora bien, Thomas Müller no tiene ningún tipo de dudas con respecto a esto. En la mañana de hoy, cuando realizó su primera conferencia de prensa en el 2023, confirmó que él no piensa en ningún retiro. Empero, si aclaró que ya no es su decisión el hecho de vestir los colores de su país, sino que la responsabilidad la tiene el entrenador, Hansi Flick.

«Me emocioné después del partido ante Costa Rica, fue un momento triste. Lo pensé e intercambié ideas con Hansi Flick. Mientras sea futbolista profesional, siempre estaré disponible para la selección»

Un jugador inoxidable

No cabe ninguna duda que si hay un jugador que sabe de caer bajo y volver a renacer, ese es Müller. Ya hace unas temporadas, cuando parecía que estaba muy cerca de su retiro, de la mano de, paradógicamente, Flick, recuperó toda su calidad y llevó a FC Bayern München a ganar un sextete siendo un jugador más que clave.

A sus 33 años, el atacante bávaro sabe que le queda mucho hilo en el carrete y, además, sigue siendo un jugador clave en su equipo. Su habilidad notable para pasarle el balón a sus compañeros lo ha metido en la lista de principales asistidores de Europa y hasta incluso se ha llevado algún que otro récord.

Y como si ello fuera poco, Müller no se niega así mismo la ilusión de poder estar en la Eurocopa de 2024. Cuando fue consultado por los medios de comunicación, insistió con su anterior respuesta.