Tres encuentros a ver de la Jornada 10 de la Bundesliga

Este viernes arrancha una nueva fecha de la Bundesliga y te contamos los tres encuentros que no podés dejar de ver en esta Jornada 10.

TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen

No cabe ninguna duda de que todos los ojos en el fútbol alemán están posados en lo que haga el equipo de Xabi Alonso. Las Aspirinas marchan punteras de este torneo a dos puntos de FC Bayern München y hasta aquí son la gran sorpresa de la temporada. Claro, no porque no se esperara este rendimiento porque la campaña pasada ya habían mostrado bastante de lo que están haciendo, pero hasta aquí han ganado ocho encuentros y empataron uno, el mejor arranque de su historia.

Por otra parte, llega un Hoffenheim plagado de irregularidad, pero que está dentro de los puestos europeos por estar en la sexta posición. A este partido llegarán con sed de revancha porque entre semana han quedado eliminados de DFB Pokal, por lo que, buscarán un triunfo para acercarse a puestos de Champions League.

Der Klassiker, entre los encuentros a ver de la jornada 10 de Bundesliga

Este fin de semana, toda Alemania se paralizará con el encuentro del segundo turno del sábado. Borussia Dortmund recibirá en casa a FC Bayern en una nueva edición de Der Klassiker. Y sí, uno que tiene sabor a revancha después de lo que fue el final de la temporada pasada, donde los bávaros fueron campeones por diferencia de gol.

Ahora bien, los grandes favoritos son los locales. Edin Terzic llegará con la totalidad de su plantilla, mientras que la mitad del equipo de Tuchel está en la enfermería. Con la lesión de Matthijs de Ligt, todavía no se sabe quién acompañará a Kim Min-Jae en la zaga debido a que Upamecano también está lesionado. Por otra parte, Kimmich tampoco estará por su expulsión ante Darmstadt y Goretzka no llegaría a recuperarse de sus dolencias, por lo que allí también hay otra duda. Sin dudas, tendremos un partidazo juegue quién juega.

Union Berlin – Eintracht Frankfurt

Claramente que todos los equipos que salen a la cancha tienen el objetivo de llevarse los tres puntos. Empero, no todos tienen la necesidad del Union Berlin. Ya son 10 las derrotas que llevan al hilo contando todas las competencias y muchos ya se pusieron a cuestionar a Urs Fischer como entrenador. Es por ello que necesitan ganar a como de lugar para que no empiecen a correr cabezas.

Más allá de todo lo dicho, enfrente tendrán a un Eintracht Frankfurt que de a poco se va viendo lo que busca Dino Toppmöller de su equipo. Ante BVB hicieron un gran parte y, si bien no ganaron, les frenaron la racha de cinco victorias consecutivas. Veremos si Las Águilas se visten como los grandes villanos de la jornada para Los Unioners.